Öyle ana temalar ya da jenerik müzikleri var ki başarılarıyla ait oldukları filmlerin ya da dizilerin önüne geçiyor. Sevmekte haklısınız tabii, onlar ve bestecileri başrol oyuncularından rol çalacak kadar iyiler.

SANATIN HER DALIYLA SIKI BAĞLAR KURABİLEN HATTA BU BAĞLARI NE KADAR GÜÇLÜ kurarsa etki alanını da o denli büyüten sinema ve dizi dünyası için müziğin apayrı bir yeri var. İşe ucundan bucağından bulaşmış biri için müziğini duyduğu anda bir James Bond, Görevimiz Tehlike ya da Yıldız Savaşları filmi izlediğini anlayamaması ya da meraklısı için Itzhak Perlman’ın kemanını duyunca Schindler’in Listesi filmini anımsamaması pek olası değil. Sadece müziğiyle tüylerimizi ürperten filmler var örneğin. Rosemary’nin Bebeği’nde Kryztof Komeda’nın notaları o kadar iyidir ki insan kendini diken üzerinde hissetse bile yine de dinlemekten kendini alamaz.



Francis Ford Coppola, Mario Puzo’nun The Godfather romanını beyazperdeye uyarlamaya karar verdiğinde başvurduğu tek kişi, Fellini’nin de sürekli beraber çalıştığı büyük İtalyan besteci Nino Rota’ydı. Bugün 88 yaşındaki büyük besteci Ennio Morricone ise 500’ün üzerinde film ve dizinin müziğine imza attı, hatta Quentin Tarantino’nun son filmi The Hateful Eight’in o muhteşem müziğiyle En İyi Film Müziği Oscar’ını aldı. John Williams, Ennio Morricone, Hans Zimmer, Bernard Hermann ve Nino Rota’nın adının geçmediği bir başyapıt bulmak çok zor. Tabii Selvi Boylum Al Yazmalım’ı o güzel müziğiyle unutulmazlar arasına katan Cahit Berkay’ın, Yılanı Öldürseler’deki Gözlerin parçası ile Zülfü Livaneli’nin ve Eşkıya’nın müziği ile Erkan Oğur’un önünde de saygıyla eğiliyoruz.



MÜZİK DEDİĞİN BİZDEN SORULUR

Dizi dünyasına bakacak olursak son dönemde artık neredeyse hangi dizinin müziği olduğunu adımız, soyadımız kadar iyi bildiğimiz müziklere rastladık. Jenerik müziği dediğiniz şey öyle basit bir şey değil yani. Taht Oyunları’nın jenerik müziğini gerek yurt dışında gerek ülkemizdeki metro duraklarında çalan müzisyenlere rastlamamız tesadüf değil. Bu yılın öne çıkan dizilerinden West World, Narcos ve Fargo’nun jenerik müzikleri en az dizi kadar ses getirdi. Aradan yıllar geçmesine rağmen Dexter’ın müziği nerede çalsa bu sevimli(!) seri katili hatırlamıyor muyuz? Breaking Bed’in jenerik müziği en sevilen zil sesleri listesine çoktan girdi. Şimdi merakla bekliyoruz. Bakalım yeni dönemde start alacak diziler, duayenlerinin eline su dökebilecek mi?







UNUTULMAZ 10 FİLM MÜZİĞİ

1. İyi, Kötü, Çirkin/The Good, The Bad, The Ugly/Ennio Morricone

2. Baba/The Godfather/Nino Rota

3. Doktor Jivago/Doctor Zhivago/Maurice Jarre

4. Yıldız Savaşları/Star Wars/John Williams

5. Django Unchained/Luis Bacalov

6. Ucuz Roman-Misirlou/Pulp Fiction/Dick Dale

8. Kill Bill-Twisted Nerve/Bernard Hermann

9. Karayip Korsanları/Pirates of Caribbean /Hans Zimmer

10. Amelie/Yann Tiersen







UNUTULMAZ 10 DİZİ MÜZİĞİ

1. Taht Oyunları/Game of Thrones/Ramin Djawadi

2. Breaking Bad/Dave Porter

3. Gerçek Dedektif-Far From Any Road/True Dedective/The Handsome Family

4. West World/Ramin Djawadi

5. Fargo/Jeff Russo

6. Sherlock/David Arnold&Michael Price

7. Dexter/Rolfe Kent

8. Narkos-Tuyo/Narcos/Rodrigo Amarante

9. Köprü-Hollow Talk/Bron/Choir of Young Believers

10. Alacakaranlık Kuşağı/The Twilight Zone/Bernard Hermann