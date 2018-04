NBC’den The Beatles dizisi geliyor!

John, Paul, George ve Ringo geri dönüyor

Hem sanatsal hem de ticari başarılarıyla dünya tarihine damgasını vurmuş, 50 yıldan uzun süredir modadan sinemaya birçok alanda etkisini gösteren rock grubu The Beatles; NBC imzalı bir diziyle televizyon ekranlarında boy göstermeye hazırlanıyor!



Kanal, tüm zamanların en popüler gruplarından Beatles’ın odakta olduğu bir dizinin çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Sekiz bölüm olarak planlanan diziyi; Vikings, The Tudors ve Camelot gibi dönem dizileriyle adını duyurmuş senarist Michael Hirst kaleme alacak. Projenin yapımcılığını da The Office ve Ugly Betty gibi işleriyle tanıdığımız Ben Silverman ile Teri Weinberg üstlenecek. Dizinin oyuncu kadrosu ve yayın tarihi ise şimdilik belli değil.



John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr’dan oluştan The Beatles; 1960’ların başında Liverpool kentinde kuruldu. Müzik tarihini kısa sürede derinden etkileyen grup, bugün hala popüler kültürde önemli bir yer ediniyor.