Ne Gemiler Yaktım dizisi hayranlarına kötü haber

Altan Dönmez’in yönettiği, Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaristliği üstlendiği Devrim Özkan, Berk Hakman, Erkan Kolçak Köstendil ve Deniz Baysal başrollerinde yer aldığı Ne Gemiler Yaktım dizisi bir süredir istediği reytingleri elde edemedi. Önce yayın gününü değiştirilen dizi için şimdi de final kararı alındı.

8. Bölümde ekrana veda edecek

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ay Yapım’ın Show TV için çektiği başrollerini dizi dünyasın iki başarılı kadın oyuncusu Deniz Baysal ile Devrim Özkan’ın paylaştığı “Ne Gemiler Yaktım” dizisi için final kararı alındı. Pazartesi gününden pazara alınan dizi 8. Bölümde ekrana veda edecek.