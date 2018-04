Fede Alvarez'in yönettiği filmde Jane Levy, Dylan Minnette, Daniel Zovatto ve Stephen Lang rol alıyor.

“Don’t Breath/Nefesini Tut”ta, üç arkadaş kolay bir vole vuracaklarından emin bir şekilde inzivaya çekilmiş kör bir adamın evine girerler ama kendilerini ölüm-kalım savaşının içinde bulurlar. Film, ikinci kez bir sinema filmine imza atan yazar yönetmen Fede Alvarez (Evil Dead) ile efsanevi sinemacı Sam Raimi’nin bir projesi. Alvarez bu ikinci filminde bir hırsız üçlüsünü beklenmedik şekilde tehlikeli bir rakiple karşı karşıya bırakarak son derece şiddetli ve sürprizli bir korku filmiyle on ikiyi hedefliyor.

İstismarcı annesinden kurtulup, kız kardeşini her ikisi için de sonu yokmuş gibi görünen bu hayattan kurtarmaya kararlı Rocky (Jane Levy) bu uğurda elinden gelen ne varsa yapacaktır. O ve arkadaşları Alex (Dylan Minnette) ile Money (Daniel Zovatto) uğursuz memleketleri Detroit’ten kaçmak için yeterli nakdi biriktirmek amacıyla bir dizi iyi planlanmış soygun gerçekleştirmiştirler. Küçük suçları pek dolgun olmayan bir ödül sağlamıştır ama terk edilmiş bir bölgede evinde minik bir servet barındıran kör bir adam (Stephen Lang) olduğunu öğrendiklerinde, en büyük ve son vurgunlarını yapmak için o eve girmeye karar verirler. Ne var ki, yaptıkları plan hiç de istedikleri gibi gitmez çünkü kurbanları asla tahmin edemeyecekleri kadar tehlikeli biri çıkar. Kör adam gençleri çok iyi güçlendirilmiş evinde amansızca takip etmeye başladığında, adamın paradan başka şeyler de saklıyor olduğunu öğrenmek genç hırsızları dehşete düşürür. Alvarez’in ustaca ve görsel açıdan nefes kesici bu şoke edici ve heyecanlı filmi son ana kadar izleyicinin tüylerini ürpertmeye devam ediyor.





Filmin başrollerini Jane Levy (Evil Dead), Dylan Minnette (Goosebumps), Daniel Zovatto (It Follows) ve Stephen Lang (Avatar, yakında gösterime girecek olan Avatars 2, 3 ve 4) paylaşıyor. Fede Alvarez (Evil Dead) yönetmenliğini üstendiği filmin senaryosunu Rodo Sayagues’le (Evil Dead) birlikte kaleme aldı. Filmin yapımcılığını Sam Raimi, Rob Tapert ve Fede Alvarez; yönetici yapımcılığını ise Nathan Kahane, Joe Drake, Erin Westerman, J. R. Young ve Mathew Hart gerçekleştirdi. Filmin görüntü yönetimi Pedro Luque’un (The Silent House), yapım tasarımı Naaman Marshall’ın (The Visit), kurgusu ACE’den Eric L. Beason’ın ve Louise Ford‘un (The Witch), müziği ise Roque Baños’un (Evil Dead) imzasını taşıyor. Filmin kostüm tasarımını Carlos Rosario (Boulevard), castingini ise CSA’den Rich Delia gerçekleştirdi.