“Drive” filmiyle büyük bir hayran kitlesi yaratan sansasyonel yönetmen Nicolas Winding Refn’in son filmi, 5 Ağustos'ta sinemalarda.

Bu yılki Cannes Film Festivali’nin en çok konuşulan ve olay yaratan filmi NEON ŞEYTAN, ülkemizde 5 Ağustos'tan itibaren sinemalarda olacak. Elle Fanning’in başrolde olduğu filmde Keanu Reeves, Christina Hendricks, Karl Glusman, Jena Malone, Bella Heathcote, Abbey Lee, Alessandro Nivola gibi ünlü oyuncular rol alıyor.





Filmin konusu kısaca şöyle: Jesse (Elle Fanning), mankenlikte başarıyı yakalayıp yıldız olma hedefiyle Los Angeles’a gelmiştir. Büyüleyici güzelliğiyle kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya başlar. Genç model Los Angeles’ta hayatının en parlak günlerini yaşarken, orada tanıştığı bir grup manken arkadaşının hırsı ve güzellik saplantısı, Jesse’yi geri dönüşü olmayan bir çıkmaza sürükler.

