Netflix Aralık programı belli oldu: İşte Aralık ayı filmleri, dizileri

Online platform Netflix yılın son ayında izleyici ile buluşacak dizi, film ve belgeselleri duyurdu. Peki Netflix'te Aralık ayında neler var? Netflix'te Aralık ayında yayınlanacak içerikleri sizler için derledik...

NETFLİX ARALIK AYI DİZİ PROGRAMI

Lost in Space: 3. Sezon / 1 Aralık

Müthiş final sezonunda Robinsonlar tekrar buluşmak ve Alfa Centuri'yi robot istilasından kurtarmak için uğraşırken hayatta kalma içgüdüleri harekete geçer.

La Casa de Papel: 5. Kısım - Son 5 Bölüm / 3 Aralık

Güç bir duruma düşen Profesör, altınları ve daha da önemlisi ekibini bankadan çıkarmak için zamanla yarışırken son derece büyük riskler almak zorundadır.

The Witcher: 2. Sezon / 17 Aralık

İzleyiciyi epik bir dünyaya davet eden The Witcher, yeni bölümleriyle geri dönüyor. İkinci sezonda Yennefer’ın Sodden Savaşı'nda hayatını kaybettiğine ikna olan Rivyalı Geralt, Prenses Cirilla'yı bildiği en güvenli yer olan çocukluk evi Kaer Morhen'e getirir.

Emily in Paris: 2. Sezon / 22 Aralık

Daha fazla eğlence, daha fazla moda ve daha fazla gafla dolu yeni sezonda, Paris'e uyum sağlayan Emily tutku dolu bir gecenin ardından beklenmedik sorunlarla karşılaşır.

Cobra Kai: 4. Sezon / 31 Aralık

Karate Kid filmlerinin devamı niteliğindeki bu dizide, hayatlarını değiştiren turnuvadan onlarca yıl sonra Johnny ile Daniel arasındaki rekabet yeniden kızışıyor.

NETFLİX ARALIK AYI FİLM PROGRAMI

THE POWER OF THE DOG / 1 Aralık

Baskıcı ve karizmatik bir çiftlik sahibi, erkek kardeşinin yeni eşi ile onun genç oğlunu canından bezdirir, ardından uzun süredir gizlenen sırlar gün yüzüne çıkar.

THE UNFORGIVABLE / 10 Aralık

Cinayetten hüküm giymiş bir kadın hapishaneden çıkar ve kendisini affetmeyecek bir topluma geri dönerek geride bırakmak zorunda kaldığı küçük kız kardeşini arar.

THE HAND OF GOD / 15 Aralık

1980'lerde Napoli'de futbola duyduğu sevginin peşinden giderken bir aile trajedisiyle sarsılan genç Fabietto'yu yönetmenliğe giden belirsiz ama parlak bir gelecek bekler.

DON'T LOOK UP / 24 Aralık

İki astronom, Dünya'yı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaşmakta olduğu konusunda insanlığı uyarmak için bir medya turuna çıkar ancak hiç kimse onları umursamaz.

NETFLİX ARALIK AYI BELGESEL PROGRAMI

SINGLE ALL THE WAY / 2 Aralık

Peter evine yapacağı Noel ziyareti için en iyi dostundan sevgilisiymiş gibi davranmasını ister. Ancak ailesinin çöpçatanlık girişimi, planların değişmesine neden olur.

JURASSIC WORLD KRETASE KAMPI: 4. SEZON / 3 Aralık

Kampçılar Isla Nublar'ı arkalarında bırakır ancak karaya ayak bastıkları tuhaf yeni topraklarda onları başka tehditler ve sıkı şekilde korunan sırlar beklemektedir.

VOIR: FİLMLERİN GÜCÜ / 6 Aralık

Görsel deneyimlerden oluşan bu koleksiyonda, sinemaseverler onları heyecanlandıran, hayrete düşüren, zorlayan ve sonsuza dek değiştiren film sahnelerini inceliyor.

TITANS: 3. SEZON / 8 Aralık

Titanlar bir arada kalmak için çabalarken bir yandan da Gotham Şehri'ni sonsuza dek yok etmek isteyen gizemli yeni tehdit Red Hood'un gazabıyla uğraşır.

YILDIZ KIZ: YILBAŞI MACERASI / 14 Aralık

Summersette'in en kötüleri, yılbaşı gecesi Zoey ve Işın Takımı ile savaşmak için el ele verir ama Zoey'nin kuzeni Zara, güçlerini kullanarak günü kurtarmaya yardım eder.

BALONCUK: RESİFİN MUCİZELERİ / 16 Aralık

Büyük Bariyer Resifi'nde kendine yuva arayan yavru bir balon balığı, fantastik canlılarla dolu mikroskobik bir dünyada yolculuk eder.

SARMAŞIK / 17 Aralık

Tolga Karaçelik'in yazıp yönettiği Sarmaşık filmi, bir armatörün iflas edip ortadan kaybolmasının ardından, deniz hukuku gereği gemide kalmak zorunda olan ve hiçbir yere gidemeyen beş gemici ile bir kaptanın yaşadıklarını konu alıyor.

GEÇMİŞLE DANS / 31 Aralık

Geçmiş suçlara ilişkin sırların ortaya dökülmeye başlamasıyla kendine özgü bir heyecan yaratan bu yeni gerilim dizisi, yazarı Harlan Coben'ın imzası hâline gelen birtakım sürprizler ve entrikalar içeriyor.

HILDA VE DAĞ KRALI / 30 Aralık

Bir trol bedeninde uyanan Hilda eve dönmek, yeniden insan olmak ve Trolberg şehrini kurtarmak için kurnazlığını ve cesaretini kullanır.

QUEER EYE: 6. SEZON / 31 Aralık

Emmy ödüllü reality dizisi altıncı sezonuyla geri dönüyor. Muhteşem Beşli; moda ipuçlarıyla, duygu dolu baştan yaratmalarla ve tüm duyguları gün yüzüne çıkartan samimi açıklamalarla karşınızda.