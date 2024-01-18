Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 dizi (8-14 Ocak)
Netflix, geçen hafta platformda en çok izlenen yapımları paylaştı... 8-14 Ocak haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi Fool Me Once (Beni Kandıramazsın) oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 dizisi...
1. Beni Kandıramazsın (Fool Me Once: Limited Series)
Netflix diziyi şöyle tanıtıyor: Eski bir asker olan Maya, gizlice yerleştirilmiş bir dadı kamerasında öldürüldüğünü sandığı eşini görünce kökeni geçmişe uzanan ölümcül bir komployu keşfeder.
Başroldekiler: Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Richard Armitage
2. Berlin
Berlin konusu şu şekilde :
Altın çağını yaşayan Berlin en büyük planlarından birini hayata geçirerek bir gecede 44 milyon avro değerinde mücevher çalmak için Paris'te bir çeteyle bir araya gelir.
Başroldekiler: Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa
3. Jeffrey Epstein: Korkunç Zengin
Netflix diziyi şöyle tanıtıyor:
Cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein'ın tacizlerini sürdürmek için zenginliğini ve gücünü nasıl kullandığını inceleyen bu diziyi kurbanların anlatıları besliyor.
4. Kuş Uçuşu 2. Sezon (As the Crow Flies: Season 2)
Kuş Uçuşu 2. Sezon konusu şu şekilde : İlk sezonunu Aslı’nın Lale’yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandıran dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale’nin kıran kırana çekişmelere sahne olan medya sektöründe ayakta kalma savaşına odaklanıyor. Aslan sürüsünün bir parçası olmaya çalışan Aslı için işler daha da zor bir hal alırken Lale, tutkularını kaybetmenin acısıyla kabuğuna çekilip kendini evine hapsediyor. İlk sezonda yaşananların ardından ikilinin mücadelesi ve kuşaklar arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor.
Başroldekiler: Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol