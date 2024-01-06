Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film belli oldu (25-31 Aralık)

8- Kirpi Sonic 2 - Sonic the Hedgehog 2



Kahraman olmak isteyen Sonic, Dr. Robotnik ve Ekidne Knuckles'ın çok güçlü bir zümrüdü ele geçirmesini engellemek için yeni arkadaşı Tails ile iş birliği yapar.

Başroldekiler: James Marsden, Ben Schwartz, Jim Carrey