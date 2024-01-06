Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film belli oldu (25-31 Aralık)
Netflix, her hafta en çok izlenen programlarını ülke bazlı ve dünya ölçeğinde listeliyor. 25-31 Aralık haftasında Netflix Türkiye'de zirvenin sahibi 'Rebel Moon — Part One: A Child of Fire' oldu. İşte geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 filmi..
10- Tavuklar Firarda: Kurtarma Operasyonu - Chicken Run: Dawn of the Nugget
Bir grup korkusuz tavuk, şüpheli işlerin döndüğü yakındaki bir çiftlikte korkunç bir tehditle karşı karşıya kalan kümes hayvanlarını kurtarmak için birlik olur.
9- Grinç - Dr. Seuss' The Grinch
Sert karakterli, huysuz Grinç, neşeli Whoville Kasabası'nda Noel'i sekteye uğratma planları yapmaktadır. Ancak sevgi dolu küçük bir kız, onun bu fikrini değiştirebilir.
8- Kirpi Sonic 2 - Sonic the Hedgehog 2
Kahraman olmak isteyen Sonic, Dr. Robotnik ve Ekidne Knuckles'ın çok güçlü bir zümrüdü ele geçirmesini engellemek için yeni arkadaşı Tails ile iş birliği yapar.
Başroldekiler: James Marsden, Ben Schwartz, Jim Carrey
7- Hayat Kitabı - The Book Life
Ailesinin izini mi yoksa kalbinin sesini mi takip etmesi gerektiğine karar veremeyen genç Manolo, hayatının nasıl bir yön alabileceğini keşfedeceği fantastik bir yolculuğa çıkar.
Başroldekiler: Diego Luna, Zoe Saldaña, Channing Tatum