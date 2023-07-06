Netflix Türkiye'de geçtiğimiz hafta en çok hangi diziler ve filmler izlendi? (26 Haziran-2 Temmuz)

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. Gazete Duvarın derlediği habere göre 26 Haziran-2 Temmuz 2023 haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle...

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

1. The Witcher (3. Sezon)

2. Black Mirror (6. Sezon)

3. Cem Yılmaz Diamond Elite Platinum Plus

4. Derin Komplo

5. Gezegenimiz 2

6. Terzi

7. King The Land (1. Sezon)

8. Bloodhounds (1. Sezon)

9. The Witcher (1. Sezon)

10. Sahte Profil (1. Sezon)

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

1. Kutsal Damacana 4

2. Sen İnandır

3. Extraction 2

4. İllegal Hayatlar

5. Run Rabbit Run

6. Vur Kaç

7. Penceremden Aramızdaki Deniz

8. Zamanda Tutsak

9. Extraction

10. Merve Kült