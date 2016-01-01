Netflix’den yeni dizi; Narcos

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Netflix 2016'ya ertelediği Narcos isimli projesinin 2015 yılı içerisinde yayınlanması için oldukça sıkı çalışmaya başladı

Dizinin başrolüne Game Of Thrones dizisinin 4. sezonunda oynayan Pedro Pascal (Oberyn Martell) Narcos’da yaşayan, Meksika kökenli bir ajan (Javier Pena) canlandıracak. Dizinin senaryosunu Hannibal‘ın de 4 bölümünü yazmış Chris Brancato, yönetmenliğini ise Robocop filmiyle tanınan Jose Padhilla üstlenecek.



Narcos gerçek hayat hikayesinden yola çıkılarak hazırlanıyor. Dizi dünya çapına yayılmış uyuşturucu şebekesini engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerinin yaşadıklarını ve mücadelelerini anlatacak. 2015 ilkbaharında yayınlanması beklenen dizinin ilk sezonu 10 bölüm olacak.