Netflix evdeki keyifli yaşamımızın bir parçası oldu. Fakat çoğumuz Netflix’teki birçok yapımı izleyip tüketti. Şimdi sıra başka platform arayışlarında!

Neflix hayatımıza girdi gireli çoğumuz özlediğimiz televizyon başında keyifli vakit geçirme eylemine tekrar kavuştu. Birçok güzel dizi ve film izlendi, sosyal medyada paylaşıldı, hakkında konuşuldu. Peki sonra? Netflix’te izleyecek bir şey kalmadı mı? O zaman diğer platformlara bir göz atmanın şimdi tam sırası. Gelişen teknolojiyle birlikte her sene yeni bir online video izleme platformu hayatımıza giriyor. Netflix bunun başında gelse de diğer platformlar da kaliteli içerikleriyle giderek popülerlik kazanmaya başladı. Hazırsanız bu platformları ve içerisindeki en popüler yapımları birlikte inceleyelim.





Amazon Prime

Çevrimiçi yayın platform yarışına Netflix’ten sonra atılan ilk isimlerden biri de dünyaca büyük e-ticaret sitesi Amazon oldu. Amazon Prime adıyla birçok dizi ve filmi platformuna taşıyan Amazon, tıpkı Netflix gibi kendine has film ve dizi içerikleri de üretiyor. Amazon Prime’ın Türkçe içerikleri de tıpkı Netflix kadar zengin. Amazon Prime yapımı orijinal diziler arasında Fleabag, The Good Omens, The Man in a High Castle, Transparent, Carnival Row, The Boys gibi yakın zamanda popüler olmuş isimler var. Aradığın dizi veya film Netflix’te yoksa, Amazon Prime’da vardır. Bize güvenebilirsin.





MUBI

İşte şimdi sıra geldi video içerik platformları arasındaki en farklı olana: MUBI. Peşinen söyleyelim; MUBI’de ana akım popüler diziler ve filmler yok. MUBI içeriğinde, dünya sinemasında kült statüsüne erişmiş eski, restore edilmiş veya yeni birçok yapım barındırıyor. Cannes, Berlin, Sundance, Venedik film festivallerini ayağına getiriyor. Üstelik MUBI’nin içerik ve arayüz olarak da Netflix’ten bir farkı daha var. Her gün gece saat 00.00 olduğunda MUBI’ye yeni bir film ekleniyor. Ve tabii bir film de içeriklerden çıkarılıyor. Kulağa garip geliyor değil mi? Aslında değil. Diğer içerik platformları içerisinde “Ne izleyeyim?” diye düşünerek saatleri geçirme durumu MUBI’de geçerli olmuyor. Ve yayınlanan film, dizileri ve izleme deneyimini çok daha değerli kılıyor.







BluTV

Farklı platformlar için çok uzaklara bakmaya gerek yok. BluTV, 2015 yılında kurulan ve yerli bir video içerik platformu olan BluTV’nin en az diğer platformlar kadar zengin içerikleri var. Özellikle son dönemde BluTV, yapımcılığını üstlendiği dizilerle de adından oldukça söz ettiriyor. Alef, Masum, Sıfır Bir, 7YÜZ, Bozkır ve Bartu Ben gibi BluTV orijinal yerli dizileri kısa sürede geniş hayran kitlelerine ulaştı. BluTV’de yalnızca yerli yapımlar yok tabii 7’den 70’e birçok yabancı dizi ve filmi de içerik menülerinde kolaylıkla bulabilirsiniz. Denemediyseniz bir denemenizi öneririz.





beIN Connect

Digiturk’ün bir uzantısı olarak beIN Connect, kullanıcılara yabancı dizi ve filmler için zengin bir menü sunuyor. Dünyaca ünlü Game of Thrones, Westworld, Euphoria, Succession ve Chernobyl dizilerini nereden izleyebilirim diye düşünüyorsan cevabın beIN Connect!