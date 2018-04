Nick Cave'in yaşamı beyaz perdede

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

33. İstanbul Film Festivali'nde FIPRESCI Ödülü kazanan "Dünyada 20.000 Gün", "Eğer Yaşarsam", "Kanunsuzlar", "Çilek", "Tersine", "Böcek", "Monako Prensesi Grace" ve "Labirent: Ölümcül Kaçış" vizyonda.

Türkiye sinemalarında bu hafta 4'ü yerli, 8 film vizyona girdi.



Barış Erçetin'in yönettiği ve Bülent Çolak, Orhan Eşkin, Umut Temizaş, Fatih Koyunoğlu, Sarp Bozkurt, Kerem Corogil, İsmail Oral, Erdinç Kurt, Levent İnanır, Rıza Sönmez, Aslı Altaylar, İhsan Gedik ile Zafer Atlı'nın oynadığı "Kanunsuzlar" izleyici ile buluşuyor.



Filmde, kısa yoldan zengin olmak isteyen iki arkadaşın yaşadıkları anlatılıyor.



"Çilek"

Yönetmen Günhan Emrah Sönmez imzası taşıyan filmde, Azra Akın, Kadir Özdal, Bülent Şakrak ile Selen Öztürk rol aldı.



Dram ve macera ağırlıklı polisiye türündeki filmde, kasabanın güzel kızı Çilek ile ona aşkını ilan etmek isteyen Kaan'ın maceraları beyaz perdeye yansıtılıyor.



"Tersine"

Faik Ahmet Akıncı'nın yönettiği ve Şenol İpek, Senem Hakkı, Cumhur Sarı ile Nuray Kanal'ın oynadığı "Tersine", toplumdaki cinsiyet ayrımcılığı konusuna sıra dışı bir bakış açısıyla yaklaşıyor.



"Dayak yiyen, tecavüze uğrayan, çocuk yaşta evlendirilip ağır sorumluluklar altına itilen, öldürülen erkek olsaydı?" teziyle yola çıkan film, insan ilişkilerinde kadın ve erkeğin hayat içindeki konumlarını değiştirip, yaşanılan sorunu erkeğin mağduriyeti açısından beyaz perdeye aktarıyor.



"Böcek"

Bora Tekay'ın yönettiği ve Uğur Bilgin, Leyla Yüngül, Barış Yılmaz Gündüz ile Engin Karabacak'ın oynadığı "Böcek", fantistik komedi türünde bir yapım.



Filmde DVD dükkanında çalışan çocukluk arkadaşı Uğur ve Barış'ın yaşadıklarına yer veriliyor.



"Dünyada 20.000 Gün"

33. İstanbul Film Festivali'nden Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülü kazanan, Sundance Film Festivali'nden de "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Kurgu" ödülleri ile dönen "Dünyada 20.000 Gün", 40 yıldır müzik yapan şarkıcı, söz yazarı ve besteci Nick Cave'in yaşamını konu alıyor.



Yönemen Iain Forsyth ve Jane Pollard'ın ilk uzun metrajlı filmi, sinemaseverleri Nick Cave'in yaşamındaki 20 bininci günü izlemeye davet ediyor. Cave'in sözlerini yazdığı ve ilk melodilerini oluşturduğu bestelerini nasıl canlı bir şova dönüştürdüğünün anlatıldığı filmde, sanatçının Kylie Minogue, Warren Ellis ve Ray Winstone gibi isimlerle yaşadığı anlardan kesitler sunuluyor.



"Monako Prensesi Grace"

Nicole Kidman, Tim Roth, Frank Langella ile Paz Vega'nın oynadığı "Monako Prensesi Grace" adlı filmin yönetmen koltuğunda, "Kaldırım Serçesi" filmiyle biyografi filmlerindeki başarısını ispat eden Olivier Dahan oturuyor.



Filmde, Hollywood'daki şöhretini ve kariyerini bir kenara bırakarak Monaco Prensi Rainier ile evlenen Grace Kelly'nin, Prenses Grace olarak sürdürdüğü yaşamının öyküsü izlenebilecek. Filmde, Prenses Grace rolünde Avustralyalı Oscarlı yıldız Nicole Kidman rol alıyor.



"Eğer Yaşarsam"

R. J. Cutler'ın yönettiği "Eğer Yaşarsam" filminin oyuncu kadrosunda Chloe Grace Moretz, Mireille Enos, Joshua Leonard ile Jamie Blackley bulunuyor.



Gayle Forman'ın çok satan aynı adlı romanının uyarlaması olan filmin konusu özetle şöyle:

"Mia Hall (Chloe Grace Moretz), hayatında karşı karşıya kalacağı en zor kararın, Juillard'da müzik hayallerinin peşinden gitmek ile hayatının aşkı Adam'la (Jamie Blackley) beraber olmak için farklı bir yol izlemek arasında olacağını sanıyordur. Fakat tasasız bir aile gezintisi olması gereken araba yolculuğu bir anda her şeyi değiştirir, şimdi Mia'nın hayatı pamuk ipliğine bağlıdır. Pek çok şeyin açıklığa kavuştuğu bir gün boyunca ölüm ile yaşam arasında sıkışıp kalan genç kızın vermesi gereken tek bir karar kalmıştır ve bu karar, yalnızca geleceğini değil, kaderini de belirleyecektir."



"Labirent: Ölümcül Kaçış"

Wes Ball'ın yönettiği ve Dylan O'Brien, Thomas Brodie Sangster, Will Poulter ile Kaya Scodelano'nun oynadığı "Labirent: Ölümcül Kaçış" bilim kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



James Dashner'ın Ekim 2009'da yayınladığı ve "New York Times En İyi Satış" ödüllü kitabından esinlenilen filmde, Dylan O'Brien "Thomas" adlı bir genci canlandırıyor.



(AA)