Nicole Kidman 'Fırtanın Ortasında'

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Türkiye'deki sinemalarda bu hafta 1'i yerli 9 film vizyona giriyor. Nicole Kidman'ın oynadığı gerilim filmi 'Fırtınanın Ortasında' haftanın en iddialı yapımlarından...

"Krallar Kulübü"

Tuncay Erol'un yönettiği ve Nuri Alço, Ozan Akbaba, Özge Dolay, Güzin Usta, Özlem Savaş, Haldun Boysan, Murat Makar, Eren Pekgöz, Çiğdem Demirci, Ararat Mor, Tuğba Yüksel, Önder Yalçın, Kadir İlter, Alev Uçarer, Şevki Özcan, Serkan Cavit Atasoy, Ramazan Keleş ile Tamar Kakauridze'nin oynadığı "Krallar Kulübü" izleyiciyle buluşacak.



Haftanın tek yerli yapımı "Krallar Kulübü"nde, senelerdir biriktirdiği parasıyla, çalıştığı oteli satın almak isteyen Kaan ve arkadaşlarının, Nuri Alço'nun canlandırdığı Mafyatik Filozof Cumali'nin ortaya çıkmasıyla içine düştükleri komik olaylar konu alınıyor.



"Fırtınanın Ortasında"

Oscar Ödüllü Nicole Kidman ile Joseph Fiennes, Hugo Weaving ve Maddison Brown'un başrollerinde oynadığı filmin yönetmenliğini, Kim Farrant yaptı.



Gerilim türündeki filmde, Kidman'ın canlandırdığı Catherine ve eşi Matthew Parker çiftinin çocuklarıyla çöl kıyısındaki küçük bir kasabaya taşınması, çocukları Lily ve Tommy'nin öldürücü çöl fırtınasının hemen öncesinde gizemli şekilde ortadan kaybolmasının ardından gelişen olaylar ve Parker ailesiyle ilgili ortaya çıkan gerçekler anlatılıyor.



"Bir Zamanlar New York"

Yönetmenliğini James Gray'in yaptığı filimin başrollerini Marion Cotillard, Joaquin Phoenix ve Jeremy Renner paylaşıyor.



Aşk ve dram türündeki film, 1920'lerde Amerika'ya büyük hayallerle giden Polonyalı iki kız kardeşin trajik öyküsünü beyazperdeye taşıyor.



"Aşkın Dili"

Anne Fontaine'in yönettiği filmde Fabrice Luchini, Gemma Arterton, Jason Flemyng ile Isabelle Candelier gibi isimler rol aldı.



Posy Simmonds'ın aynı adlı resimli romanından uyarlanan film, gerçek hayat ve edebiyatın iç içe geçtiği bir romantik komedi.



"Ant-Man"

Paul Rudd, Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale ve Michael Douglas'ın oynadığı "Ant-Man", aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeye amaçlıyor.



Marvel'ın son yapımında Paul Rudd, "Ant-Man" rolünde izleyicinin karşısına çıkıyor. Michael Douglas'ın da "Hank Pym" rolünde yer aldığı film, "Ant-Man" ve "Hank Pym" karakterlerinin tüm engellere rağmen dünyayı kurtarmak için gösterdikleri çabayı konu alıyor.



Peyton Reed'in yönetmenliğini yaptığı filmin yapımcılığını Kevin Feige üstleniyor.



"Magic Mike XXL"

Channing Tatum, Amber Heard, Matt Bomer, Joe Manganiello, Kevin Nash, Adam Rodriguez ile Gabriel Iglesias'ın oynadığı filmin yönetmen koltuğunda, Gregory Jacobs bulunuyor.



İlki 7 milyon dolarlık bütçeden 113 milyon dolar hasılat yapan "Striptiz Kulübü" filminin ikinci serisinde hikaye, Channing Tatum'un canlandırdığı "Mike" karakterinin striptiz işinden emekliye ayrılmasından üç yıl sonrasını anlatıyor.



Komedi türündeki film, tekrar bir araya gelip Myrtle Plajı'nda son bir performans sergilemek isteyen ekibin yaşadığı trajikomik olaylar etrafında dönüyor.



"Dehşet Gecesi"

"Blair Cadısı" filmiyle tanınan yönetmen Eduardo Sanchez'in çektiği filmin başrollerinde, genç oyuncular Samuel Davis, Roger Edwards ve Denise Williamson oynuyor.



Korku türündeki film, bir grup arkadaşın hafta sonunu geçirmek üzere Teksas ormanlarına parti yapmaya gitmelerini ve "Koca Ayak Efsanesi"nin gerçekliğiyle karşı karşıya kalmalarını konu alıyor.



"Kanlı Tatil"

Zachary Soetenga, Lindsey McKeon, Sofia Pernas ile Pierson Fode'in oynadığı filmin yönetmenliğini, Alastair Orr üstlendi.



Film, Panama'nın küçük bir beldesine gitmeye karar veren Amerikalı gençleri bekleyen korku dolu tatil macerasını beyazperdeye taşıyor.



"Altın Gol"

Juan Jose Campanella'nın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı animasyon film, langırt piyonlarının canlanıp gerçek hayatta futbol oynamasını anlatıyor. (AA)

