Nicole Kidman ve Reese Witherspoon aynı filmde!

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İki güzel yıldız Big Little Lies filmi için bir araya geliyor.

Hollywood'un iki güzel yıldızı Nicole Kidman ve Reese Witherspoon ikilisi, Liane Moriarty'nin çok satan kitabı Big Little Lies için bir araya gelmeye hazırlanıyor.



Kidman'ın şirketi ayrıca kitabın sinemasal haklarını da satın alarak, ikiliye filmin yapımcılığı konusunda da kapı açmış oldu. Böylece ikili hem filmin yapımcılığını üstlenip hem de filmde oyuncu olarak yer alabilecek!



Madeline ve Celeste adındaki iki kadının öyküsünü anlatacak olan film için henüz yapım takvimi kesinleşmiş değil. Hem Witherspoon hem de Kidman'ın oldukça yoğun bir dönemden geçtikleri düşünülürse, projenin masaya yatırılabilmesi biraz zaman alabilir gibi görünüyor!