Ninja Kaplumbağalar'ın devam filmi 2016'da

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bahar döneminin potansiyel gişe filmlerinden biri olan Ninja Kaplumbağalar'ın devam filmi için tarih verildi!

Titanların Öfkesi ve Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı gibi dolgün bütçeli gişe filmlerinin yönetmeni Jonathan Liebesman'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Ninja Kaplumbağalar cephesinden müjde var! Paramount yetkilileri, devam filminin 2016 Haziran'ına hazır olacağını resmen duyurdular.



Ninja Kaplumbağalar efsanesinin kökenine inmayı amaçlayan ve seriye farklı bir koldan yaklaşmayı hedefleyen bu yeni serinin, izleyici tarafından nasıl karşılanacağını görmek için sayılı günlerimiz kaldı! Beşinci defa beyazperdeye taşınan öyküde yapılan değişikliklerin, serinin sinemasal akıbetine olan etkisiniyse zaman gösterecek!



Megan Fox'u April O'Neal suretinde izleyeceğimiz film, 5 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak!