Nuri Bilge Ceylan altıncı kez Cannes'da

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Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Kış Uykusu', Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışacak

Daha önce kısa film bölümünde 'Koza' filmiyle yarışan, daha sonra 'Uzak', 'Üç Maymun' ve 'Bir Zamanlar Anadolu 'da' ile Altın Palmiye seçkisinde yer alan Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Kış Uykusu' da Cannes'ın ana yarışmasına seçildi. Festivalden daha önce 'Uzak' ile erkek oyuncu ve jüri büyük ödülü, 'İklimler' ile FIBRESCI', 'Üç Maymun' ile yönetmen ve 'Bir Zamanlar Anadolu'da' ile jüri büyük ödülü kazanan Nuri Bilge Ceylan'ın bu yıl Altın Palmiye'ye uzanıp uzanmayacağı merak konusu.

