Haftanın en iddialı yapımlarından biri olan, Venedik Film Festivali'nde hem "En İyi Erkek Oyuncu" hem de "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Aç Kalpler, bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından ilişkileri bozulan bir çifti anlatıyor.

Türkiye'deki sinemalarda bu hafta 1'i yerli 6 film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri...Tuğçe Sarıkaya, Atılgan Gümüş, Orçun Kaptan ve Serhat Özcan'ın oynadığı "Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu" haftanın tek yerli yapımı.Biray Dalkıran'ın yazıp yönettiği romantik komedi türündeki film, kendi düğününden kaçan bir adamın evleneceği kızı unutmak için giriştiği tuhaf ve komik çabaları anlatıyor.Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker, Naomie Harris, Curtis Jackson (50 Cent), Rachel McAdams, Victor Ortiz ve Rita Ora'nın oynadığı filmin yönetmenliğini Antoine Fuqua yaptı.Jake Gyllenhaal'ın canlandırdığı "Büyük Billy Hope" karakterinin Dünya Hafif Sıklet Boks Şampiyonluğu'nu kazanmasını ve sonrasında yaşananları anlatan filmin konusu şöyle:"Görünüşte son derece etkileyici bir kariyere sahip olan Billy Hope, güzel ve sevgi dolu bir eşe ve harika bir kız çocuğuna sahiptir. Yaşayacağı, geri dönüşü olmayan bir trajediden ve ayrıca eski arkadaşı da olan menajerinin kendisini bırakmasından sonra Hope dibe vurur ve yaşadığı yerdeki küçük bir spor salonunda tekrar geri dönmek için çalışmaya başlar. Emekli antrenör Willis'in yönlendirmesiyle kaybettiklerini geri kazanmak için zorlu bir mücadele içine girer."Saverio Costanzo'nun yönettiği filmin başrollerinde, "Star Wars" serisinde de rol alan Inside Llewyn Davis; "Frances Ha" ve "Girls" dizisinden tanınan Adam Driver ile Roberta Maxwell ve Alba Rohrwacher bulunuyor.Venedik Film Festivali'nde hem "En İyi Erkek Oyuncu" hem de "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan yapım, birbirlerine ilk görüşte aşık olup evlenen bir çiftin kurduğu kusursuz dengenin, bebeklerinin dünyaya gelmesinin ardından bozulmasını ve çiftin ebeveynlik konusunda birbirlerinden ne kadar farklı düşündüklerini anlatıyor.Filmin sıra dışı hikayesiyle, vegan beslenme ve arınmayı bir saplantı haline getirip ağır bir diyet yapan annenin, bu diyeti bebeğine de uygulamaya çalışmasının ardından bunu fark eden babanın duruma müdahale etmeye çalışma süreci yansıtılıyor.David Campbell'in yönettiği filmin başrollerinde Jessica Tovey, Nicholas Gunn, Tim Phillips ve Pippa Black yer alıyor.Gerçek olaylardan yola çıkılarak çekilen filmde, Amerika'dan Avustralya'ya tatil için gelen 3 gencin burada tanıştıkları iki genç tarafından kasabalarındaki hayalet motorcu efsanesinin peşine düşmeye ikna edilmesi ve kasabada mahsur kalan gençlerin dehşet verici olaylarla karşılaşması konu alınıyor.Film, video paylaşım sitesinde ilgiyle izlenen ve tartışmalara neden olan "Limon Ağacı Geçidi Hayaleti" adlı Youtube videosu ilham alınarak beyaz perdeye taşındı.Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan ile Toby Kebbell'in başrollerinde yer aldığı filmin yönetmenliğini Josh Trank yapıyor.Marvel'ın en uzun soluklu süper kahraman takımı olan "Fantastik Dörtlü", dört aykırı gencin tehlikeli bir boyuta ışınlanmasıyla, olağanüstü bir fiziksel değişime uğramalarını konu alıyor.New York'ta geçen devam filmi, henüz idealist gençlerken bir anda belirsizliğe attıkları adımda bocalayan 4 gencin takım olabilme sürecine odaklanıyor.Karsten Kiilerich'in yönettiği filmin seslendirmelerini, Vibeke Ankjaer Axvaerd, Alfred Bjerre Larsen, Oscar Dietz ile Morten Eisner yaptı.Animasyon türündeki filmde, küçük bir kasabada yaşayan Albert'in (Kaptan Cingöz) en büyük hayali olan balon kaptanlığını gerçekleştirebilmek için bir korsan olmak isteyen en yakın arkadaşıyla atıldığı macera izlenebilecek. (AA)