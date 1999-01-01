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Ödüllü Türk yönetmenler Türkiye'de izlenmiyor!

Yurt dışında aldıkları ödüllerle kendilerinden söz ettiriren Fatih Akın, Ferzan Özpetek ve Nuri Bilge Ceylan, filmleriyle Türkiye'de ilgi görmüyor.
Özpetek'in filmleri İtalya'da, Akın'ın filmleri Almanya'da,  Ceylan'ın filmleri ise Fransa'da önemli seyirci sayısı ve hasılata ulaşırken  kendi ülkelerinde gişede hüsrana uğruyor 
 
Yurt dışında aldıkları ödüllerle kendilerinden söz  ettiren Fatih Akın, Ferzan Özpetek ve Nuri Bilge Ceylan, Türkiye'de gelirlerinin  ve filmlerini izleyen seyircilerin azlığı ile dikkati çekiyor. AA muhabirinin Box Office Mojo ve Box Office Türkiye'den aldığı  verilere göre, yurt dışında büyük üne sahip ve Türkiye'de en çok filmi izlenen  yönetmen Nuri Bilge Ceylan. 
Ceylan'ın beyazperde macerası, toplam 259 bin lira hasılat ve 63 bin  seyirciye ulaştığı 2002 yılındaki "Uzak" filmiyle başladı. Ardından vizyona giren  "İklimler" filmi ise Türk sinema seyircisini salonlara çekemedi. Türkiye'de 256  bin lira hasılat elde eden film, sadece Fransa'da bunun iki katı hasılata sahip  oldu. Yıllar geçtikçe adından daha çok söz ettiren yönetmen, bu yıl Cannes  FIPRESCI ve Altın Palmiye ödüllerini kazanan filmi "Kış Uykusu" ile kendi  rekorunu kırdı. Ceylan'ın Kış Uykusu filmi toplam 132 kopya ile 3 milyon liraya  yakın hasılat elde etti ve 254 bin seyirciyle buluştu. 
 
Türkiye'nin en şanssız yönetmenlerinden Ferzan Özpetek, 1999 yılından  bu yana birçok filmi yönetmesine rağmen Türkiye'de en çok izlenen filmi yine o  yıla ait "Harem Suare" oldu. Özpetek, bu filmi ile toplam 224 bin seyirciyle  buluşurken Cem Yılmaz'ı da kadrosuna dahil ettiği "Şahane Misafir" filmi 166 bin  seyirciyle sınırlı kaldı. Filmleri yurt dışında büyük ilgi gören yönetmene,  özellikle filmlerini çektiği İtalya'da büyük saygı duyuluyor. "Karşı Pencere"  filmiyle Türkiye'de 1 milyon liralık bir hasılat elde etse de İtalya'da bunun tam  12 katı hasılata ulaşan Özpetek'in "Cahil Periler" isimli filmi ise Türkiye'de  sadece 98 bin kişi tarafından izlendi. Almanya'da ve Avrupa'da adından en çok söz ettiren Fatih Akın ise  Türkiye'de fazla rağbet görmüyor. Filmlerinde mutlaka Türk oyunculara yer veren  ve Türk kültürüne de değinen Akın'ın Türkiye'de gösterime giren son filmi 2012  yılında "Cennetteki Çöplük" isimli belgeseli oldu. Sadece 5 kopya ile salonlarda  yer bulabilen filmin izlenme sayısı da 6 binle sınırlı kaldı. Yönetmenin "Soul  Kitchen" adlı komedi filmi ise Türkiye'de 811 bin lira hasılat yaparken,  Almanya'da 20 milyon lira, İspanya'da 1 milyon lira, İtalya'da da 3 buçuk milyon  lira gişe geliri elde etti. Filmleri daha çok Almanya, Fransa ve İspanya'da izlenen Akın, şu sıralar "The Cut" filminin yönetmenliğini yapıyor. Öte yandan, üç ünlü yönetmenin filmleri, uluslararası film eleştiri  sitesi IMDB'de aldıkları yüksek puanlarla seyirciler tarafından takdir topluyor.  Fatih Akın'ın "Soul Kitchen"ı sitede 10 üzerinden 7,3 puan alırken, Özpetek'in  "Karşı Pencere"si 7,4 ve Ceylan'ın "Kış Uykusu" 9,4 puan ile değerlendiriliyor. 

Senarist Barış Erdoğan, bu yönetmenlerin Türkiye'de az izlenmesine  ilişkin ise "Türk sinema seyircisinde Hollywood eğilimi var ve üç yönetmenimizin  yaptığı işler popüler kültüre hitap eden işler değil. Dolayısıyla daha spesifik  bir kitleye hitap ediyorlar. Bu üç yönetmenin filmleri, enerji harcamayı  gerektiren filmlerdir" değerlendirmesinde bulundu. 
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