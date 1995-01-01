Gerilim sevenlere 'Kod 999' ile 'Ölüm ve Ötesi', komedi sevenlere; 'Şeytan Tüyü' ve 'Olaylar Olaylar'... İşte 7 yapımın vizyona girdiği haftanın filmleri...

Olaylar Olaylar

Sadi Celil Cengiz'in hem senaryosunu yazıp hem de başrolünde oynadığı komedi filmi "Olaylar Olaylar"ın yönetmeni Osman Taşçı. Karadeniz insanının duygusallığını yansıtmayı amaçlayan filmde Sadi Celil Cengiz'in yanı sıra Enes Atış, Fırat Tanış, Tuğçe Kurşunoğlu, Zeynep Kankonde, Burak Satibol, Ceren Moray gibi oyuncular rol aldı. Filmde pop müzik sanatçısı Burak Kut da konuk oyuncu olarak yer aldı.

Kod 999/Triple 9

John Hillcoat'un yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Kate Winslet, Casey Affleck ve 12 Yıllık Esaret filminden tanınan başarılı oyuncu Chiwetel Ejiofor var.

Gerilim türündeki filmin konusu şöyle:

"Bir hırsızlık çetesi ve görevini kötüye kullanan polis memuru ortak

bir plan yapar. Bir memurun öldüğü anlamına gelen 999 alarmı veren ekibin hedefi

başka bir polisi ortadan kaldırmaktır. Böylece önlerinde, ülkenin diğer ucuna

gerçekleşecek sevkıyatı engelleyecek hiçbir engel kalmayacaktır."

Ölüm ve Ötesi

İspanyol yapımı filmin başrollerinde Alba Ribas, Cristian Valencia, Bernat Saumell ve Albert Carbo oynuyor. Hector Hernandez Vicens'ın yazıp yönettiği "Ölüm ve Ötesi", ölen genç bir aktristin morga getirilmesiyle başlayan gerilim dolu bir hikayeyi anlatıyor.

Filmin konusu şöyle; Güzel ve çekici bir kadın olan Anna Fritz tanınmış bir oyuncudur ve bir otelde ölü olarak bulunması büyük bir şok etkisi yaratır. Bedeni bir hastanenin morguna gönderilir. Pau ise bu morgda çalışan içine kapanık bir gençtir. Pau, Anna Fritz'in cansız bedenini gördüğünde kendini onu izlemekten alıkoyamaz. Anna'nın çıplak bir fotoğrafını çekerek en yakın arkadaşı Ivan'a gönderir. Bir süre sonra Ivan ile diğer arkadaşları Javi sarhoş bir halde Pau'nun çalıştığı hastaneye gelip Anna'yı görmek için ısrar ederler. Amaçları ise Anna ile birlikte olan son kişiler olmaktır.



Seni Şimdiden Özledim

Filmin oyuncu kadrosunda Drew Barrymore, Toni Collette, Dominic Cooper ve Paddy Considine eşlik ediyor. Catherine Hardwicke'ın yönetmenliğini yaptığı filmin konusu şöyle;

"Milly (Toni Collette) ve Jess (Drew Barrymore) yıllardır her şeylerini paylaşmış iki arkadaştır. Milly iş kariyerinde çok başarılı bir kadındır, eski rockçı eşi Kit ile evlenmiş ve iki çocuğu olmuştur. Jess ise şehir planlamacısıdır ve sevgilisi Jago ile birlikte mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak bir gün Milly'nin meme kanseri olduğunu öğrenmesi her şeyin bambaşka bir şekil almasına neden olacaktır. Jess'in çocuk sahibi olabilmek için gördüğü tedavi sonucu hamile kalması, birinin büyük bir yıkım yaşarken diğerinin yıllardır beklediği haberi alması, ikilinin arasına bir mesafe koyacaktır."



Şeytan Tüyü

Mustafa Üstündağ, Güven Kıraç, Şükran Ovalı ve Beyti Engin'in oynadığı filmin yönetmeni Murat Şenöy. Armağan Tunaboylu'nun "Yıldız Cinayetleri" isimli kitabından uyarlanan filmin uyarlama senaryosu Gökhan Horzum, Gözde Baykara, Umut Oray, Yeşim Aslan ve Cihan Çalışkantürk'ün aralarında bulunduğu kalabalık bir ekip tarafından kaleme alındı. Komedi türündeki film, aracılık yaptığı kızları semtin ağabeyine emanet edip emekliye ayrılmayı planlayan bir adamın başına gelenleri konu alıyor.

Mükemmel Bir Gün

Benicio Del, Tim Robbins, Olga Kurylenko ve Melanie Thierry'in oynadığı filmin yönetmeni Fernando Leon de Aranoa. İlk olarak Cannes'da gösterime giren film, 1995'te Balkanlar'daki savaş günlerini anlatan bir savaş filmi içindeki yol hikayesinden çıkan trajikomik hikayeyi sinemaya aktarıyor.

Kung Fu Panda 3

Alessandro Carloni ile Jennifer Yuh'un yönettiği animasyon türündeki

filmin orijinal seslendirmelerini Jack Black, Bryan Cranston, Angelina Jolie ve

Dustin Hoffman yaptı. Ana karakterin Türkçe seslendirmesini Okan Yalabık'ın yaptığı film, tek isteği dövüş sanatlarında ustalaşmak olan siyah beyaz ayı kahramanların

maceralarını anlatıyor.

