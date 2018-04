Ölümsüzlük mümkün mü?

Türkiye sinemalarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona giriyor. Haftanın en iddialı filmlerinden biri olan Self/Less'de sonsuza dek yaşamak için başka bir hayatı almanın sonuçları işleniyor.

"Self/less"

Tarsem Singh'in son filmi olan "Self/less"in başrollerinde Ryan Reynolds ile Ben Kingsley yer alırken, filmde Natalie Martinez, Matthew Goode ve Victor Garber gibi isimler de rol aldı.



"Keşke hayatımızı yaşamak için daha çok zamanımız olsaydı, ya da bu zamanı parayla satın alabilseydik" tezinden yola çıkılan bilim-kurgu türündeki film, sonsuza dek yaşamak için başka bir hayatı almanın sonuçlarını ele alıyor.

Filmin konusu şöyle; Kanserden ölmek üzere olan oldukça zengin bir adam olan Damian, daha önce uygulanmamış bir tedaviyi kabul eder ve kendini bir anda daha genç ve diri bir bedenin içinde buluverir. Ne var ki; Damian artık sadece yeni bir bedene sahip değildir. Kendisinin bildiği her şeyin tamamen değişmesine ve hayatının alt üst olmasına sebep olan başka detaylar da vardır ve hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Damian'ın sahip olduğu bu bedenin kökenleri hakkında bilgi sahibi oldukça, onu öldürmek üzere olan gizli servisin de farkına varır. Damian'ın yeni bedeninin "eski sahibi" de gizli servis tarafından aranan bir adamdır.



"Tehlikeli Oyun"

Başrollerini Michael Douglas ve Jeremy Irvine'ın paylaştığı "Tehlikeli Oyun" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Douglas ve Irvine ikilisinin yanı sıra Hanna Mangan Lawrence ile Ronny Cox'un da rol aldığı filmin yönetmenliğini Jean Baptiste Leonetti yaptı.



"Kaçmak imkansız olduğunda sonuna kadar savaş" sloganıyla yola çıkılan film; çölde avlanmak isteyenlere rehberlik hizmeti veren bir gencin şahit olduğu bir cinayetin ardından içine düştüğü çıkmazı ve kurtulmak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.



"Siccin 2"

Alper Mestçi'nin yönettiği ve Şeyda Terzioğlu, Bulut Akkale, Ece Edibe Baykal ile Reyhan İlhan'ın oynadığı "Siccin 2" izleyici ile buluşacak.



Korku ve gerilim türündeki film, bir ara haberlere de konu olan Issız Cuma Mezarlığı'nda gerçekleşen, ölen anne ve çocuğunun buluştuğu ve "yer değiştiren mezar" olarak gündeme gelen hikayeden esinlenerek beyazperdeye uyarlandı.



2014'ün sonbaharında vizyona giren ilk Siccin filmi, yasak bir aşkın lanetinden yola çıkarak kurgulanan bir öyküye sahipti; devam filminin ikinci bölümü ise kendisine büyü yapıldığını öğrenen ve bundan kurtulmaya çalışan bir annenin başına gelen esrarengiz olayları konu alıyor.



"Antikacı"

Hollywood yapımlarında da rol alan, "Meleğin Sırları" filminin yönetmeni Aclan Büyüktürkoğlu'nun senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Ertan Güleç, Didem Baylan, Övül Kocaman ve Tuna Ata bulunuyor.



Dram ve gerilim türündeki filmin konusu şöyle:

"Ertan, ailesinin içinde yaşanan kıskançlık oyunlarının büyük bir trajediye dönüşmesiyle intihara teşebbüs eder. Komaya giren ve bir ambulans içerisinde hastaneye yetiştirilen Ertan, bu yolculuk esnasında belirli belirsiz gördüğü kişiler, hayal meyal duyduğu sesler ile birlikte bilinçaltında bir yolculuğa çıkar. Genç adam bu yolculukta pişmanlıkları ve kibri yüzünden

kaybettiği ailesiyle yüzleşirken ruhunu kurtarmak için bilmeceleri çözüp kendisiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır."



"A Most Violent Year"

Yönetmenliğini ve senaristliğini J.C. Chandor'un üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Oscar Isaac, Jessica Chastain, David Oyelowo ve Alessandro Nivola gibi isimler yer alıyor.



1981 New York'unda geçen gerilim dolu suç draması, göçmen bir ailenin yaşamına odaklanıyor.



"Yüzündeki Sır"

Alman sinemasının son dönemde adını duyuran yönetmenlerinden Christian Petzold'un yönettiği filmin başrollerinde Nina Hoss ile Ronald Zehrfeld yer alıyor.



Dram türündeki film, II. Dünya Savaşı'nın sonrası toplama kampından, yüzünde onu tanınmayacak hale getiren yaralarla kurtulan bir kadının, bir dizi ameliyat geçirerek yeni bir yüze kavuşmasını ve yaşadığını öğrendiği eşiyle yüzleşme sürecini konu alıyor.



"Ayı Teddy 2"

Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Morgan Freeman ile Jessica Barth'ın oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Seth MacFarlane bulunuyor.



Komedi türündeki devam filminin bu bölümünde, Ayı Teddy'nin eşi ve en yakın arkadaşı ile birlikte kendini insan olarak kabul ettirmeye yönelik verdiği hukuk mücadelesi izlenebilecek. (AA)