Cate Blanchett'ın "En İyi Kadın Oyuncu" Rooney Mara'nın da "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında Oscar'a aday gösterildiği "Carol" haftanın iddialı yapımlarından...

Bu hafta 3'ü yerli 5 film vizyonda..

Carol

Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler ile Sarah Paulson oynadığı filmi Todd Haynes' yönetiyor. Patricia Highsmith'in romanından uyarlanan film, başrol oyuncusu Cate Blanchett'a "En iyi kadın oyuncu" Oscar adaylığı ve filmin diğer oyuncusu Rooney Mara'ya da "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" Oscar adaylığı getirdi. Carol, 1950'lerin New York'unda tezgahtarlık yapan iki mutsuz kadının yakınlaşmasını anlatıyor.



Cannes Film Festivali'nde Rooney Mara'ya "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandıran "Carol", Carter Burwell'in müzikleri ve Oscar adayı Ed Lachman'ın görüntü yönetmenliğiyle de dikkat çekiyor.

Kötü Kedi Şerafettin

Bülent Üstün'ün yazıp çizdiği meşhur "Kötü Kedi Şerafettin" çizgi roman dizisi ilk kez sinemaya uyarlandı.

"Kötü Kedi Şerafettin" karakterinin Uğur Yücel tarafındanseslendirildiği filmde diğer karakterlere Demet Evgar, Güven Kıraç, Okan Yalabık, Gökçe Özyol, Ayşen Gruda, Cezmi Baskın, Yekta Kopan, Ahmet Mümtaz Taylan gibi ünlü oyuncular sesleriyle can verdi. Senaryosunu Bülent Üstün ve Levent Kazak'ın yazdığı filmin yönetmenliğini

Mehmet Kurtuluş ile Ayşe Ünal birlikte üstlendi.



Ipman

Dövüş sanatında Batı ve Doğu mücadelesinin anlatıldığı aksiyon filmi "Ip Man 3" de izleyiciyle buluşuyor. Wilson Yip Wai Shun ile Yuen Wo Ping'in yönettiği serinin üçüncü filminin oyuncu kadrosunda Donnie Yen, Mike Tyson, Lynn Xiong ve Max Zhang var. Başroldeki Donnie Yen'e ünlü boksör Mike Tyson'ın eşlik ediyor.

Hep Yek

Fırat Tanış, Gürkan Uygun, Gökhan Yıkılkan ve Tuna Orhan'ın oynadığı "Hep Yek"in yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu var. Komedi türündeki film, yolu bir şekilde kesişen üç kafadarın bir paketi ararken yaşayacağı komik olayları konu alıyor.

Temel ile Dursun İstanbul'da

İhsan Taş'ın yazıp yönettiği "Temel ile Dursun İstanbul'da"nın oyuncu kadrosunda Wilma Elles, Alay Cihan, Hülya Polat, Tahsin Taşkın ve Metin Yıldırım bulunuyor.

Filmde, arkadaşı Dursun'un yalanlarına inanıp Karadeniz'den İstanbul'a

gelen Temel'in komik maceraları anlatılıyor.



