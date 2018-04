Oscar gecesinden notlar

Tüm dünyanın merakla beklediği Oscar töreni öncesi gelenekselleşen kırmızı halı töreni bu sefer eskilere oranla biraz daha hızlı geçti.

Yağmurun sabah saatlerinde başlamasıyla kırmızı halının ve basın mensuplarıyla izleyicilerin bulunacağı bölümlerin üzerine plastik örtüler çekildi. Yine yağmurun belli bölümleri ıslatması engellenemedi ve görevliler ellerinde kovalarla bu bölümlerin daha fazla su almasını engellemeye çalıştı.



Kırmızı halı töreninde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday olan İngiliz aktör Eddie Redmayne, yağmurlarıyla ünlü İngiliz havasına atıf yaparak, "Kusura bakmayın bu benim hatam" diyerek olaya mizahi bir açıdan yaklaştı.



3 bin 300 koltuklu Dolby Tiyatrosu için konuklar gelirken dışarıda bir grup sivil haklar aktivisti de bu yıl oyunculuk kategorisindeki 20 adayın hepsinin beyaz olmasını protesto etti. Grup Hollywood'un her zaman söylediği "çeşitlilikten yanayız" açıklamalarının doğru olmadığını savundu.



Dolby Tiyatrosundaki tören ise bu yıl ilk kez Oscar'ı sunan Neil Patrick Harris'in şovuyla başladı. Harris daha önce de Emmy ve Tony ödüllerini sunmuştu.

Harris gecenin açılışında "Hollywood'un en iyi ve en beyaz, pardon en parlak..." diyerek bu yıl hiçbir siyahi oyuncuya adaylık verilmemesi yönündeki eleştirilere atıfta bulundu.



Sunucu ayrıca En İyi Film dalında yarışan American Sniper'ın diğer 7 filmin toplamının iki katı hasılat elde etmesine de takıldı ve filmi Oprah Winfrey'e benzetti. Bu noktada kameralar Winfrey'e dönünce Harris, "Çünkü sen de zenginsin" diyerek espri yaptı.



Gecede ilk ödül En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında verildi. Bu yıl ödülü tahmin edildiği gibi Whiplash filmindeki rolüyle J.K. Simmons kazandı.

Simmons ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada eşine ve iki çocuğuna teşekkür etti.



Gecede En İyi Kostüm Dizaynı ödülü The Grand Budapest Hotel filmine verildi. Ödülü Milena Canonero aldı.



En İyi Saç ve Makyaj Ödülü de The Grand Budapest Hotel filmine gitti. Bu dalda Marvel'ın gişe rekortmeni Guardians of the Galaxy en güçlü aday olarak görülüyordu. Oscar ödülünü Frances Hannon ve Mark Coulier birlikte aldı.



Gecenin merakla beklenen ödüllerinden biri olan En İyi Yabancı Dilde Film Ödülü de sahibini buldu. Ödülü Polonya adına yarışan Ida filmi kazandı. Rus yapımı Leviafan ödülün diğer güçlü bir adayıydı. Oscar heykelciği Ida filmi için Pawel Pawlikowski'ye verildi. Pawlikowski teşekkür konuşmasının sonuna geldiği zaman ise kendisine verilen süre dolduğu için orkestra müziğe başladı. Yönetmen buna rağmen konuşmasını sürdürünce, orkestra bir süre sonunda çalmaya son verdi.



Siyah beyaz olarak çekilen Ida başta BAFTA olmak üzere pek çok yarışmadan ödülle ayrılmıştı. Film ayrıca Polonya'ya ilk Oscar'ını kazandırdı.

Bu yılın En İyi Kısa Film Oscar'ını The Phone Call filmiyle Mat Kirkby ve James Lucas kazandı.



En İyi Kısa Belgesel ödülü ise Crisis Hotline: Veterans Press 1 isimli çalışmalarıyla Ellen Goosenberg Kent ve Dana Perry'e verildi.



Gecenin merak edilen bir diğer ödülü olan En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ı ise eleştirmenlerin tahminlerindeki gibi Boyhood filmiyle Patricia Arquette'ye verildi. Arquette konuşmasında Amerika'da artık kadınlarında eşit maaş alması gerektiğini söyledi. Arquette'in bu sözleri üzerine aynı dalda yarıştığı ünlü oyuncu Meryl Streep ayağa kalkarak "Evet, evet, evet" diyerek aktristi alkışladı.



En İyi Ses Kurgusu ödülünü American Sniper filmindeki çalışmasıyla Alan Robert Murray ve Bub Asman aldı.



En İyi Ses Miksajı Oscar'ı ise Whiplash filmiyle Craig Mann, Ben Wilkins ve Thomas Curley'e verildi.



Bu yılın öne çıkan filmlerinden olan Interstellar ise En İyi Görsel Efekt Oscar'ını kazandı. Filmin görsel efekt uzmanları Paul J. Franklin, Andrew Lockley, Ian Hunter ve Scott R. Fisher ödülü birlikte aldı.



Bu yıl En İyi Film dalında hiçbir animasyon filminin de aday gösterilmemesi kimi eleştirilere neden olmuştu. Ayrıca önceki yıllara oranla bu sene çekilen animasyonların birbirlerine oldukça yakın oldukları ve kimin kazanacağının tahmininin zor olması da ödülü ilginç kılıyor. Sonunda beklenen an geldi ve En İyi Animasyon ödülünü Big Hero 6 kazandı.



En İyi Kısa Animasyon ödülü ise Feast filmine verildi.



Birdman gecedeki ilk ödülünü En İyi Görüntü Yönetmeni dalında aldı. Ödülü Emmanuel Lubezki aldı.



En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü ise The Grand Budapest Hotel filmindeki çalışmasıyla Adam Stockhausen ve Anna Pinnock'e gitti.

Gecenin merak edilen bir diğer ödülü olan En İyi Kurgu'da ise sürpriz yaşandı. Whiplash filmindeki çalışmasıyla Oscar'a uzanan Tom Cross bu daldaki diğer güçlü rakiplerini geride bıraktı.



Amerika'da oldukça tartışma yaratan, eski NSA çalışanı Edward Snowden'in itiraflarını konu eden Citizenfour da aday olduğu En İyi Belgesel dalında rakiplerini geride bırakarak Oscar'ı kazandı. Belgeselin yapımcıları Laura Poitras, Mathilde Bonnefoy, Dirk Wilutzky ödüllerini birlikte aldı.



En İyi Film Müziği ödülünü Martin Luther King'in Selma kasabasında düzenlediği yürüyüşün hikayesini anlatan Selma filminin Glory şarkısı kazandı.

En İyi Orjinal Şarkı ödülü ise The Garand Budapest Hotel filmindeki çalışmasıyla Alexandre Desplat'a verildi.



Gecenin önemli ödüllerinden En İyi Özgün Senaryo Oscar'ını Birdman filmi aldı. Birdman'in senaryosunu yazan Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris ve Armando Bo ödülü birlikte aldılar. Birdman eskiden oldukça ünlü bir oyuncu olan Riggan Thomson'ın New York'ta kendi yönettiği bir oyunu tiyatro sahnesine taşımak isterken yaşadıklarını ve sahnenin pek de bilinmeyen arka tarafını anlatıyor.



En İyi Uyarlama Senaryo Oscar'ı ise ünlü matematikçi Alan Turing'in hayatını anlatan The Imitation Game filmi ile Graham Moore'a gitti. The Imitation Game filminde Turing'in hem ilk gençlik yılları hem de İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sının kırılamaz denen Enigma kodlarını nasıl kırdığı anlatılıyor.



En İyi Film'den sonra gecenin merak edilen En İyi Yönetmen ödülü Birdman filmi ile Alejandro González Iñárritu'ya verildi. Bu dalda Boyhood filminin yönetmeni Richard Linklater da oldukça iddialıydı.



En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar İngiliz aktör Eddie Redmayne'ye The Theory of Everything filmindeki performansı için verildi. Birdman filmindeki başarılı performansıyla Michael Keaton bu dalın en güçlü adaylarından biriydi.



En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı ise bu sene neredeyse aday olduğu her yarışmada ödül alan Julianne Moore'un oldu. Still Alice filminde Moore ailesinden kalıtımsal olarak Alzehimer hastalığı geçmiş olan bir profesörü oynuyordu.



Gecenin en merak edilen ödülü En İyi Film'i ise Birdman kazandı.

Birdman ve The Grand Budapest Hotel dörder Oscar ile gecenin en çok ödül alan filmleri olurken, gecede en büyük hüsranı altı dalda aday olup sadece bir dalda Oscar kazanan Boyhood yaşadı.



İşte kazananlar;

En iyi film:

Birdman (Alejandro González Iñárritu)



En iyi yönetmen:

Alejandro González Iñárritu (Birdman)



En iyi erkek oyuncu:

Eddie Redmayne (The Theory of Everything)



En iyi kadın oyuncu:

Julianne Moore (Still Alice)



En iyi yardımcı erkek oyuncu:

J.K. Simmons (Whiplash)



En iyi yardımcı kadın oyuncu:

Patricia Arquette (Boyhood)



En iyi uyarlama senaryo:

Graham Moore, 'The Imitation Game'



En iyi özgün senaryo:

Birdman



Yabancı dilde en iyi film:

Ida (Polonya)



En iyi belgesel:

Citizen Four



En iyi animasyon:

Big Hero 6



En iyi kurgu:

Whiplash (Tom Cross)



En iyi orjinal şarkı:

Glory (Selma)



En iyi orijinal film müziği:

The Grand Budapest Hotel (Alexandre Desplat)



En iyi görüntü yönetmeni:

Birdman (Emmanuel Lubezki)



En iyi kostüm tasarımı:

The Grand Budapest Hotel (Milena Canonero)



En iyi makyaj ve saç:

The Grand Budapest Hotel (Frances Hannon Ve Mark Coulier)



En iyi prodüksiyon tasarımı:

The Grand Budapest Hotel



En iyi ses kurgusu:

American Sniper



En iyi ses miksajı:

Whiplash



En iyi görsel efekt:

Interstellar



En iyi kısa film:

The Phone Call (Mat Kirkby, James Lucas)



En iyi kısa animasyon:

Feast



En iyi kısa belgesel:

Crisis Hotline: Veterans Press 1 (Ellen Goosenberg Kent ve Dana Perry)



