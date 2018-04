Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri, California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki, Hollywood Kodak Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle, 87. kez sahiplerini buldu.

Oscar'da En İyi Film ödülünü Birdman, En İyi Yönetmen ödülünü Alejandro G. Inarrutu (Birdman), En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Eddie Redmayne (The Teheory of Everything) En iyi Kadın Oyuncu ödülünü de Julianne Moore (Still Alice) kazandı.



Sinema dünyasının en saygın ödülü olarak görülen Oscar Ödülleri, California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki, Hollywood Kodak Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle, 87. kez sahiplerini buldu. Sunuculuğunu ünlü oyuncu Neil Patrick Harris'in yaptığı görkemli gecede, En İyi Film ödülünü Birdman, En İyi Yönetmen ödülünü Alejandro G. Inarrutu (Birdman), En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Eddie Redmayne (The Teheory of Everything) En iyi Kadın Oyuncu ödülünü de Julianne Moore (Still Alice) kazandı.



87. Oscar'da ödül alan isimler:

EN İYİ YÖNETMEN: Alejandro G. Inarrutu (Birdman)

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Eddie Redmayne (The Theory of Everything)

EN İYİ KADIN OYUNCU: Julianne Moore (Still Alice)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: J.K Simmons (Whiplash)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU Patricia Arquette (Boyhood)

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI: The Grand Budapest Hotel

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO Birdman (Alejandro G. Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris, Jr. & Armando Bo)

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ: The Grand Budapest Hotel

YABANCI DİLDEKİ EN İYİ FİLM: IDA (Polonya)

EN İYİ KISA FİLM: The Phone Call (Mat Kirkby, James Lucas)

EN İYİ KISA BELGESEL: Veterans Press 1

EN İYİ BELGESEL: Citizenfour

EN İYİ UYARLAMA SENARYO The Imitation Game (Graham Moore)

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ: Glory, "Selma" (John Stephens and Lonnie Lynn)

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI: The Grand Budapest Hotel (Alexandre Desplat)

EN İYİ ANİMASYON: Big Hero 6



