Oscar'lı filmler vizyonda!

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Oscar'da "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" dahil 4 ödül alan "Birdman", Eddie Redmayne'nin "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandığı "Her Şeyin Teorisi" vizyonda! İşte 8 yeni yapımın vizyona girdiği haftanın filmleri...

"Birdman"

Sinema dünyasının en prestijli ödülü sayılan Oscar'da "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Görüntü Yönetmeni" ve "En İyi Orijinal Senaryo" olmak üzere 4 dalda ödül alan "Birdman" yarın vizyona girecek.



Başrolde Micheal Keaton'ın bulunduğu filmde, ünlü aktöre Edward Norton, Naomi Watts, Zach Galifianakis, Andrea Riseborough ve Emma Stone eşlik ediyor.



Çöküşteki bir oyuncunun yeniden parlama çabasını anlatan kara komedi türündeki film, "Paramparça Aşklar Köpekler", "21 Gram", "Babil", "Biutiful" gibi yapımlarla sinema dünyasında ses getiren Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu'nun imzasını taşıyor.



"Her Şeyin Teorisi"

James Marsh'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda, Oscar'da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan İngiliz Aktör Eddie Redmayne'nin yanı sıra Felicity Jones, Charlie Cox ile Emily Watson yer alıyor.



Dram türündeki film, dünyanın yaşayan en büyük zekalarından biri olan ünlü astrofizikçi Stephen Hawking ile sevgiyle en zayıf olasılıklara meydan okuyan iki kişinin olağanüstü hikayesini konu alıyor.



"8 Saniye"

Ömer Faruk Sorak'ın yeni filmi "8 Saniye", Esra İnal'ın korkularından kurtulup hayatının kontrolünü eline almasının hikayesini beyazperdeye taşıyor. Filmde kendi hayatının başrolünde oynayan İnal'a, dünyaca ünlü "Dört Anlaşma" kitabının yazarı Don Miguel Ruiz de kendisini canlandırarak eşlik ediyor.



Berlin'de doğup büyüyen Esra İnal'ın hayat hikayesinden esinlenilerek yazılan film; erkek egemen bir ortamda, yaptığı hatalara ve maruz kaldığı baskılara rağmen, çıkış yolunu yine kendi içinde bulan ve özgürlüğünün peşinden giden Esra'nın hikayesini anlatıyor.



Hayatının başrolünde oynayan Esra İnal'a filmde, Fırat Çelik, Fahri Yardım, Mehmet Kurtuluş, Salih Kalyon, Sema Poyraz, Devrim Yakut, Şiir Eloğlu, İlknur Boyraz, Demet Gül, Leonie Benesch, Ralph Herforth, Constantin von Jascheroff ve Grit Boettcher'in yer aldığı zengin bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor. Türk-Alman ortak yapımı olan filmde, Yılmaz Erdoğan da konuk oyuncu olarak yer alıyor.



"Karaman'ın Koyunu"

Kartal Çıdamlı'nın yönetmenliğindeki filmin başrollerinde usta oyuncu Halit Akçatepe, Dost Elver, Melis Tüzüngüç, Fırat Çöloğlu ve Sami Aksu gibi isimler bulunuyor.



Film, Osmanlı döneminde geçen bir aşk komedisini beyazperdeye taşıyor.



"Çarşı Pazar"

Kahraman adlı saf ve iyi niyetli bir gencin köyünü korumak için verdiği komik mücadelesini anlatan filmin başrollerinde, Erdem Yener ve Ayhan Taş yer alırken, ikiliye İlker Aksum, Emin Olcay, Tarık Pabuççuoğlu ve Suzan Aksoy eşlik ediyor.



Boyut Film adına Mahsun Kırmızıgül ve Murat Tokat'ın yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmenliğini Muharrem Gülmez yaptı.



"Manda Yuvası"

İlyas İlbey'in yönettiği filmin başrolünde İlyas İlbey ve Eylem Şenkal yer alıyor.



Komedi türündeki film; alıştıkları hayatlarıyla, kapıya dayanan sanayileşme arasında sıkışıp kalan Kastamonu Çaykaşılı köylülerinin hikayesini anlatıyor.



"Aşk Başkadır"

Alfred Molina, John Lithgow, Marisa Tomei, Olya Zueva, Tatyana Zbirovskaya, Jason Stuart, Darren E. Burrows, Charlie Tahan ile Harriet Sansom Harris'in oynadığı filmin yönetmenliğini Ira Sachs yaptı.



"Bazen birlikte kalmak, ayrı düşmek demektir" sloganıyla yola çıkan ABD-Fransa ortak yapımı filmin konusu şöyle:



"39 yıllık bir beraberlikten sonra, evlilik kanunundaki değişimden faydalanan Ben ve George evlenmeye karar verirler. Fakat balayından döndüklerinde onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Ben, uzun süredir çalıştığı okulundan çıkartılmıştır ve artık Chelsea'deki küçük apartman dairelerinde yaşama imkanları kalmamıştır."



"Asteriks: Roma Sitesi"

Louis Clichy ile Alexandre Astier'nin yönettiği ve Roger Carel, Lorant Deutsch, Laurent Lafitte ile Alexandre Astier'in seslendirdiği "Asteriks: Roma Sitesi" haftanın animasyon filmi.



Albert Uderzo'nun "Asteriks: Tanrılar Sitesi" kitabından uyarlanan film, Galyalılardan sonsuza dek kurtulmayı aklına koyan ve bunun için el değmemiş ormana bir site kuran imparator Jules Sezar'ın hain planını uygulamasına engel olmak için çabalayan Asterix ve Obelix'in maceralarını konu alıyor. (AA)

