Otelin yeni sakini Richard Gere!

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Marigold Otelinde Hayatımın Tatili 2 filminden yeni fragman yayınlandı.

Beklenmedik bir ilgiyle karşılanan Marigold Oteli'nde Hayatımın Tatili filminin devam halkasından yepyeni bir fragman daha görücüye çıktı!



Kameranın arkasını ilk filmin de yönetmenliğini üstlenen John Madden'in geçtiği film, git gide genişleyen Marigold ailesinin hayatlarına giren yeni insanları, endişeleri ve mutlulukları konu alıyor.



İlk filmdeki ana kadronun büyük ölçüde korunduğu filmde, Judi Dench, Bill Nighy, Tom Wilkinson ve Dev Patel gibi isimlerin yanı sıra Richard Gere de yer alıyor. Marigold Oteli'nde Hayatımın Tatili 2, önümüzdeki nisan ayında izleyiciyle buluşacak!