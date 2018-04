P-stache 3.sezonda olmayacak!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Orange is the New Black'in yıldızı HBO'nun yeni komedisinde rol alacağı için diziden ayrılma kararı aldı.

New York'ta yaşayan biseksüel Piper Chapman'ın (Taylor Schilling) 15 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından gelişen olayları konu alan, yapımcılığını Jenji Kohan'ın üstlendiği sevilen hapishane dramedisi Orange Is The New Black'in dolandırıcı infaz memuru Pablo Schreiber rol adıyla George Mendez (Pornstache) dizinin 2015'te başlaması beklenen 3.sezonunda olmayacağını açıkladı.



Zaten dizinin "Little Mustachioed Shit" adlı bölümünü izleyenler için bu ayrılık pek de sürpriz olmayacak. Kendisi, Orange Is The New Black'te konuk yıldız olduğunu ve şimdi de HBO'nun yeni komedisi The Brink dizisinde Tim Robbins ve Jack Black ile başrol oynayacağını dile getirdi.

Orange Is The New Black 3.sezonuyla 2015'te yine Netflix'te olacak.