Cem Yılmaz'ın merakla beklenen filmi "Pek Yakında", 2 Ekim'de vizyona giriyor.
İşte filmin konusu... Hayatını korsan DVD'cilik ve beraberindeki birtakım kanunsuz
işlerle kazanan Zafer, karısından büyük bir posta yer ve anlar
ki bu işleri bırakmazsa evliliği bitecekir. Kanunsuz işlere zinhar tövbe
eden Zafer, ailesini geri kazanmak için figüranlık yaptığı eski
'oyunculuk' günlerine geri döner. Amacı o günlerden gelen sinemacı
dostlarıyla yeniden bir ekip oluşturmak ve 1970’lerden beri çekilememiş
fantastik bir proje olan “Şahikalar-Kötülüğün Sonu” adlı filmi
içekmektir. Fakat kurduğun ekibin yetenekleri de bir notkada gelir
takılır. Şimdi hepsini eğlenceli, komik ve bir o kadar da duygusal bir
macera bekler. Yönetmenliği ve senaryosu Cem Yılmaz'a ait olan yapımda Yılmaz'ın yanı sıra Tülin
Özen, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ozan Güven, Çağlar Çorumlu, Cengiz
Bozkurt, Zerrin Tekindor, Hare Sürel, Ayşen Gruda ve Ülkü Duru gibi önemli isimler yer alıyor.