Penelope Cruz, ''Grimsby'' ile geri dönüyor!

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Çekimleri İngiltere’de yapılacak casus komedisi Grimsby‘nin kadrosuna katılan son isim Penelope Cruz oldu.

Başrolünde Sacha Baron Cohen’in yer alacağı filmin yönetmenliğini Louis Leterrier yapıyor.



Sacha Baron Cohen’in bir İngiliz futbol fanatiğini canlandıracağı filmde, Cohen’in karakterinin ağabeyi olan casus da Mark Strong tarafından canlandırılıyor. Senaryosunu Cohen’in Peter Baynham ve Phil Johnston’la yazdığı filmin çekimleri bu yaz tamamlanacak. Penelope Cruz’un filmdeki rolünün hayırsever bir şirket sahibi olduğu konuşulsa da henüz ünlü oyuncunun karakteriyle ilgili bir açıklama yapılmış değil.



Incredible Hulk ve Clash of the Titans gibi aksiyon filmleriyle tanınan yönetmen Leterrier’in ilk komedi denemesi olacak Grimsby‘nin vizyon tarihi henüz bilinmiyor.