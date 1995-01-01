Power Rangers yeniden sinemaya uyarlanıyor!

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Bu sene vizyona girecek onlarca süper kahraman filmi ve çizgi roman uyarlamalarının ardından, Power Rangers da sinemaya uyarlanıyor.

Lionsgate’in yapımcılığını üstleneceği filmin senaryosunu X-Men: First Class‘ın senaristleri Ashley Miller ve Zack Stentz yazıyor.



20th Century Fox da iki defa Power Rangers filmi yayınlamıştı. 1995 ve 1997 yıllarında yayınlanan filmler, prodüksiyonunu Saban’ın üstlendiği diziler kadar başarılı olmamıştı. Henüz oyuncu kadrosuyla ilgili bir bilgi verilmeyen projeyle ilgili detayların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.