'Poyraz Karayel' aşk ve tutku için esecek

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Kanal D’nin sevilen dizisi Poyraz Karayel, bu sezon aşk ve tutku dolu.

Kanal D’nin yapımcılığını Limon Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı’nın yaptığı , başrollerini; İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Musa Uzunlar, Özkan Uğur, İdil Fırat, Ali İl, Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan, Emel Çölgençen, Hare Sürel, Ece Özdikici,Cem Cücenoğlu, Ataberk Mutlu, İsmail Düvenci, Emirhan Akbaba ve Gülçin Hatıhan’ın paylaştıkları, geçtiğimiz sezona damgasını vuran dizisi “Poyraz Karayel” yeni sezona hızlı başladı.



Dizinin yeni sezon konsept fotoğraf çekimleri geçtiğimiz hafta Atatürk Arboretum’un da gerçekleştirildi. Dizinin başrol oyuncularından Burçin Terzioğlu, İlker Kaleli ve Ataberk Mutlu’nun yer aldığı fotoğraf çekimini Mehmet Turgut yaptı. Çekimlerin tüm gün sürdüğü çalışmada ekip hayli neşeliydi. Çekimler boyunca oyuncuların yüksek enerjisi ise gözlerden kaçmadı.



Beklenmedik gelişmeler ve sürpriz karakterler ile yeni sezonda da fırtınalar estirmeye devam edecek olan “Poyraz Karayel” Eylül ayında Kanal D’de başlıyor.



Dizinin yapım ve oyuncu kadrosu

Yapım : Limon Film

Yapımcı : Hayri Aslan

Yönetmen : Çağrı Lostuvalı

Senaryo : Ethem Özışık

Görüntü Yönetmeni : Haluk Erkan

Sanat Yönetmeni : Serkan Özer

Oyuncular : İlker Kaleli (Poyraz Karayel), Burçin Terzioğlu (Ayşegül), Musa Uzunlar (Bahri Umman), Özkan Uğur (Adil Topal), Berk Erçer (Mete), İdil Fırat (Celena Petridis), Ali İl (Sadreddin),Celil Nalçakan (Zülfikar), Kanbolat Görkem (Sefer), Emel Çölgençen (Sema), Hare Sürel (Meltem), Ece Özdikici (Songül), Cem Cücenoğlu (Taşkafa), Ataberk Mutlu (Sinan), İsmail Düvenci (Cevher), Emirhan Akbaba (İsa), Gülçin Hatıhan (Ümran)

(DHA)

