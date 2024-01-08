Pretty Woman filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Garry Marshall yönetmenliğinde beyaz perdeye aktarılan Pretty Woman, güçlü kadrosuyla vizyona girdiği yıl büyük ses getirdi. 1990 yapımı film romantik komedi kategorisinin en çok izlenen yapımları arasında. Pretty Woman şuanda Netflix’ten izlenebiliyor.

Pretty Woman filmi konusu ne?

Son derece varlıklı bir işadamı olan Edward gösterişli olmasına rağmen sahte şeylerle örülü hayatından oldukça sıkılmıştır. Kendisini sokaklara attığı bir sırada Vivian isimli oldukça çekici bir sosyetik hayat kadınına rastlar ve o geceyi birlikte geçirirler. Bu sırada ilginç bir karar alırlar. Bir hafta boyunca birlikte olup sevgili gibi yaşayacaklar, bir haftanın ardından da yollarını ayıracaklardır. Bu süreç boyunca ikisinin hayatlarında da büyük duygu değişimleri olur.

Pretty Woman filmi oyuncuları

Richard Gere- Edward Lewis

Julia Roberts- Vivian Ward

Ralph Bellamy - James

Jason Alexander- Philip Stuckey

Laura San Giacomo- Kit De Luca

Alex Hyde-White - David Morse

Hank Azaria-Detective

Amy Yasbeck - Elizabeth Stuckey

Pretty Woman filmi fragmanı