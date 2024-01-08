Pretty Woman filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
1990 yapımı Pretty Woman filmi o dönemin en önemli romantik komedilerinden biriydi. Peki Pretty Woman filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
Garry Marshall yönetmenliğinde beyaz perdeye aktarılan Pretty Woman, güçlü kadrosuyla vizyona girdiği yıl büyük ses getirdi. 1990 yapımı film romantik komedi kategorisinin en çok izlenen yapımları arasında. Pretty Woman şuanda Netflix’ten izlenebiliyor.
Pretty Woman filmi konusu ne?
Son derece varlıklı bir işadamı olan Edward gösterişli olmasına rağmen sahte şeylerle örülü hayatından oldukça sıkılmıştır. Kendisini sokaklara attığı bir sırada Vivian isimli oldukça çekici bir sosyetik hayat kadınına rastlar ve o geceyi birlikte geçirirler. Bu sırada ilginç bir karar alırlar. Bir hafta boyunca birlikte olup sevgili gibi yaşayacaklar, bir haftanın ardından da yollarını ayıracaklardır. Bu süreç boyunca ikisinin hayatlarında da büyük duygu değişimleri olur.
Pretty Woman filmi oyuncuları
Richard Gere- Edward Lewis
Julia Roberts- Vivian Ward
Ralph Bellamy - James
Jason Alexander- Philip Stuckey
Laura San Giacomo- Kit De Luca
Alex Hyde-White - David Morse
Hank Azaria-Detective
Amy Yasbeck - Elizabeth Stuckey
Pretty Woman filmi fragmanı