Pucca 'Hadi İnşallah'la beyaz perdede!

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6 yeni filmin vizyona girdiği 28 Kasım haftasında tek yerli film var, o da Pucca'nın kitaplarından senaryolaştırılan "Hadi İnşallah". Filmin başrollerinde Murat Boz ve Büşra Pekin var.

Türkiye sinemalarında bu hafta 1'i yerli 6 film vizyona giriyor.



"Hadi İnşallah"

Başrollerinde şarkıcı Murat Boz ve Büşra Pekin'in yer aldığı "Hadi İnşallah" izleyici ile buluşuyor.



Ali Taner Baltacı yönetmenliğinde hayata geçen romantik komedi türündeki film, yazdığı blog ile sosyal medya fenomeni olan Pucca lakaplı blogger'ın, dizüstü edebiyatı kapsamında yayınladığı kitaplardan senaryolaştırıldı.



İnternet fenomeni Pucca'nın "Küçük Aptalın Büyük Dünyası", "Allah Beni Böyle Yaratmış" ve "Ay Hadi İnşallah" gibi kitaplarından esinlenerek çekilen filmde, "Pucca"yı Büşra Pekin, "Pekmez" lakaplı genci ise şarkıcı Murat Boz canlandırıyor.



"John Wick"

Chad Stahelski'nin yönettiği ve Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen ile Adrianne Palicki'nin oynadığı "John Wick", aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Keanu Reeves'in başrolünde olduğu filmde; emekliye ayrılmış bir tetikçiyken Rus mafyası tarafından tekrar aksiyona katılmaya zorlanan ve suçluların yer altı dünyasında efsane olan "John Wick"in, düşmanlarından intikam almak için verdiği mücadele anlatılıyor.



"Gece Vurgunu"

Dan Gilroy'un yönettiği ve Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Michael Papajohn ile Marco Rodriguez'in oynadığı "Gece Vurgunu"nda yüksek tempolu suç haberciliği yapmak isteyen "Lou Bloom" karakterinin giriştiği macera beyaz perdeye aktarılıyor.



Los Angeles'ta geçen polisiye-gerilim türündeki filmin başrolünde "Lou Bloom"u canlandıran Jake Gyllenhaal var.



Dan Gilroy'un ilk yönetmenlik girişiminin ürünü olan filmin yapımcılık görevini Jennifer Fox üstlendi.



"Aşk ve Tutku"

Bol ödüllü yıldız oyucular Jessica Chastain ile Colin Farrell'ın başrolde imkansız bir aşka meydan okuduğu ve Samantha Morton'un da ikiliye eşlik ettiği filmin yönetmenliğini, efsanevi oyuncu Liv Ullmann yaptı.



August Strindberg'in aynı adı taşıyan tiyatro oyunundan uyarlanan filmin konusu şöyle:



"Aristokrat bir yaşam tarzıyla büyüyen Julie (Jessica Chastain) kibirlidir ve elindeki gücün farkında olarak evde fırtınalar estirmektedir. Julie'nin baştan çıkarıcı ve cesur tavırları babasının kahyası John'un (Colin Farrell) cüretkar hareketleriyle birleşince aralarındaki güç savaşları yerini yavaş yavaş tutkulu bir aşka bırakır. John'un nişanlısı Kathleen (Samantha

Morton), bu adı konulamayan ilişkiye katlanmak zorunda kalırken, sınıf farkı aralarındaki çekimin önündeki tek engeldir. Yıllar öncesinin masum hislerine dayanan bu aşkta bir sonraki günün ne getireceğini kimse tahmin edemeyecektir."



"Ölüm Alfabesi"

Stiles White'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Olivia Cooke, Ana Coto, Daren Kagasoff ile Bianca A. Santos gibi isimler yer alıyor.



Korku türündeki filmde "Bir kız, kendini antik bir masa oyunu olan Quija ile oynarken kayda aldıktan sonra esrarengiz bir şekilde öldürülmüş olarak bulunur. Yakın arkadaşlarıysa ölümünün ardında yatan gizemi çözmek için bu masayı araştırmaya başlarlar, ancak Quija'nın ruhunun açığa çıkması sonrasında ortaya çıkan dehşet karşısında hayatta kalmak için savaşmaları gerekecektir."



"Madagaskar Penguenleri"

Eric Darnell ile Simon J. Smith'in yönettiği ve Tom McGrath, Chris Miller, Christopher Knights ile Benedict Cumberbatch'ın seslendirdiği "Madagaskar Penguenleri" haftanın animasyon filmi.



Yeni filmde, Madagaskar serisinin sevilen penguenleri Skipper, Kowalski, Rico ve Private'in casusluk maceraları izlenebilecek.



(AA)