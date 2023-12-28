RTÜK'ten Kızıl Goncalar dizisine 2 kez program durdurma cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi nedeniyle FOX TV'ye 2 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdiğini duyurdu.

RTÜK'ten yapılan açıklamada dizi hakkından 31 binden fazla şikayet geldiği belirtildi. Açıklamada, "dizide geçen diyaloglarda, "İslam'a ve Müslümanlara yakışmayacak sıfatların dindar görünümlü karakterler için kullanıldığı" ve bazı sahnelerde "dini hassasiyetlere sahip toplum kesimlerinin aşağılandığı", bu şekilde 6112 sayılı Yasa'da geçen "Yayın hizmetleri,….toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle yayıncı kanal FOX'a üst sınırdan idari para cezası ve 2 kez program durdurma yaptırımı uygulandığı" belirtildi.