Hayatındaki boşlukları doldurabilmek için devamlı hevesler üreten Handan ve ailesinin hikayesinin anlatıldığı Rüzgarda Salınan Nilüfer’in başrollerinde Songül Öden, Tolga Tekin, Tülay Günal ve Eraslan Sağlam yer alıyor.

Seren Yüce'nin ikinci uzun metraj filmi, Rüzgarda Salınan Nilüfer 27 Mayıs’ta Türkiye’de vizyona girmeye hazırlanıyor. Seren Yüce’nin yazıp yönettiği filmin, görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer üstlenirken, müziklerini Replikas grubuyla tanınan Gökçe Akçelik besteledi. Filmin konusu kısaca şöyle: Orta yaşlarına varmış olan Handan ve Korhan çifti İstanbul’un zengin semtlerinden birinde sıradan bir yaşam sürmektedirler. Handan kendine meşguliyet yaratabilmek için sürekli uğraşlar icat etmekte, Korhan’dan da her seferinde destek beklemektedir. Korhan ise seneler içinde Handan'ın heveslerinin hiçbir yere varmadığını görmüş, bu hevesleri çok ciddiye almamayı öğrenmiştir. Handan kocasından umduğu desteği bulamayınca, içindeki boşluğu doldurmak için yazar olan arkadaşı Şermin’e özenir ve yazarlığa niyet eder. Handan’ın bu arzusu kıskançlığa dönüşerek iki aile arasındaki dengeyi bozmaya başlar.

