Ryan Gosling ve Russell Crowe ortak olacak!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Gosling ve Crowe, The Nice Guys filminde bir araya geliyor.

Son yıllarda yıldızı iyiden iyiye parlayan Ryan Gosling ve Russell Crowe ikilisi, iddialı bir polisiye filmiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor!



Cehennem Silahı serileriyle çıkış yakalayan ve Iron Man 3 ile eski günlerine geri dönüşün sinyallerini veren Shane Black'in yönetmen koltuğuna oturacağı bu suç filminde, 1970'lerin Los Angeles'ının arka sokaklarındaki suç dramı perdeye aktarılacak!



Projeye dahil olan isimlerin yeni yeni su yüzüne çıktığı The Nice Guys filminin yapım sürecine önümüzdeki aylarda başlanılması planlanıyor.