Ryan Reynolds ustalarla aynı projede!

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Kanadalı oyuncu Ryan Reynolds Criminal adlı filmde rol alacak.

Dehşet Sokağı, Bahçemdeki Ateş Böcekleri, Teklif, Düşmanı Korurken, Ölümsüz Polisler ve son olarak deneyimli yönetmen Atom Egoyan'ın Cannes'da yarışan filmi The Captive filminde rol alan Kanadalı oyuncu Ryan Reynolds, yönetmenliğini Ariel Vromen'in üstlendiği bir gerilim suç filmi olan Criminal'de rol alacak.



Hollywood'un iki eski kurtu olan Kevin Costner ve Gary Oldman'ın rol alacağı filmde, eski bir CIA ajanının yeteneklerini bir olayın üzerindeki esrarı kaldırmak üzere tekrar harekete geçmesini konu alıyor. Şu zamana kadar netleşen oyuncu kadrsounda genç oyuncu Alice Eve ve bir diğer eski kurt Tommy Lee Jones gibi isimler yer alıyor. Filmin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanması planlanıyor.