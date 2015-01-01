Sacha Baron Cohen kızdırdı!

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Senaryosunu oyuncu ve komedyen Sacha Baron Cohen’in yazdığı 2015'te vizyona girmesi planlanan film Grimsby, adını İngiltere’nin kuzeyindeki Grimsby kasabasından alıyor ve filmin çekimleri Londra’nın biraz dışındaki küçük bir İngiliz kasabasında yapılıyor.

Filmin Grimsby’sinin, kasabanın aslının biraz daha yıkık dökük ve rezil bir versiyonu olması planlanmış. Ancak kasabalarını bahçeleri çöplerle dolu, duvarları graffitilerle kaplı halde gören sakinler çekimlerden pek de hoşnut kalmamışa benziyor. Çekimlerden sızan fotoğraflar camlardan dışarı tuvaletlerini yapan adamları, banklarda sızan sarhoşları ve çocuklara biralar teklif eden anneleri depikte ediyor. Fotoğraflarla ilgili sıkıntılarına, Grimsby Telegraph’ta yer veren sakinler, pek çok insanın hiç bilmediği bu kasabayı bu şekilde tanımalarını istemediklerini belirtmiş.



Filmde RocknRolla filminden tanıdığımız Mark Strong, yıllar sonra Baron Cohen tarafından canlandırılan holigan abisiyle bir araya gelmek durumunda kalan gizli ajanı oynuyor. Filmde oyunculara aynı zamanda Cohen’in eşi Isla Fisher ve Penelope Cruz da eşlik ediyor.