Saraybosna'da 4 Türk filmi

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Saraybosna'da düzenlenecek 20. Saraybosna Film Festivali'nde Türkiye'den dört film var.

Bosna'daki savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi yapmak amacıyla düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde bu yıl yarışacak filmler belirlendi.



15-23 Ağustos tarihlerinde Saraybosna'da düzenlenecek 20. Saraybosna Film Festivali'nde yarışacak filmler, Festival Direktörü Mirsad Purivatra ve Saraybosna Film Festivali Seçici Kurul Üyesi Elma Tataragiç tarafından açıklandı. Tataragiç, bu yıl 20 farklı ülkeden kendilerine 580 filmin başvurduğunu ve bunların 180'inin vizyona girmiş filmler olduğunu belirterek, seçici kurulun belirlediği 13 filmin "en iyi" olmak için yarışacağını söyledi.



Tataragiç'in verdiği bilgiye göre, festivalin "En İyi Film" dalında Türkiye ’den, Erol Mintaş’ın yönettiği "Annemin Şarkısı" ve Kutluğ Ataman’ın "Kuzu" adlı filmi yarışacak.

Festivalde Focus bölümünde ise Nuri Bilge Ceylan’a Altın Palmiye kazandıran "Kış Uykusu" filmi ile Tayfun Pirselimoğlu'nun İstanbul Film Festivali'nde En İyi Film ödülü alan Ben O Değilim'i gösterilecek.Tataragiç, geçen yıllara oranla festivalde yarışacak filmler arasında Bosna Hersek ve Romanya yapımı filmlerin sayısında önemli bir düşüş gözlediklerini belirterek, bunun en temel nedeninin bu ülkelerdeki ekonomik kriz olduğunu söyledi. Türkiye ve Gürcistan'dan yarışmaya katılan filmlerin festivale enerji ve tazelik kattığını ifade eden Tataragiç, "Festival yaygınlaştıkça bizim kendi filmlerimizin etkisi azalıyor. Çünkü bizim için en önemli nokta filmlerdeki kalite. Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda eleştirmen getirip filmleri seçerken onlara danışıyoruz. Onlar için filmin dili değil, kalitesi ön planda" şeklinde konuştu.



Saraybosna Film Festivali Direktörü Purivatra da festivalin her geçen yıl büyüdüğünü ve Bosna Hersek'teki en iyi ve en heyecan verici kültürel etkinlik haline geldiğini ifade etti. Amaçlarının ülke sinemasını geliştirmek olduğunu anlatan Purivatra, "Aynı zamanda bölge sinemasını Avrupa sineması ile bağlamak istiyoruz" dedi.