Saraybosna'da Ölüm, 26 Ağustos'ta vizyona giriyor.

Yönetmen: Danis Tanovic

Oyuncular: Jacques Weber, Snežana Vidović, Izudin Bajrović, Vedrana Seksan, Muhamed Hadžović

Ülke: Fransa, Bosna-Hersek



Filmin konusu şöyle: Birinci Dünya Savaşı’nı başlatan suikastın 100. yılında Hotel Europe büyük bir etkinliğe hazırlanmaktadır. O gün, otelin çatısında yapılan TV yayınında sabit politik duruşlar birdenbire asırlık tartışmalara yol açarken, otel müdürü aylardır maaşlarını alamayan ve tam da bu önemli günde grev yapmaya karar veren çalışanları “kendine özgü” yöntemlerle engellemeye çalışmaktadır. Grev sözcüleri bir bir ortadan kaybolurken en önemli konuklardan birini korumaya çalışan polisin tek derdi ise eşinin almak istediği kanepenin fiyatıdır. Bernard-Henri Lévy´nin “Hotel Europe” adlı oyunundan uyarlanan film, içinde bulunduğu coğrafyanın derin bir özetini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.





“Tarafsız Bölge”yle “Yabancı Dilde En İyi Film" Oscar'ını, “Bir Hurdacının Hayatı”yla “Gümüş Ayı Ödülü”nü kazanan filmin yönetmeni Danis Tanović; SARAYBOSNA’DA ÖLÜM / DEATH IN SARAJEVO ile de Berlin’de “Gümüş Ayı Ödülü”ne ve “FIPRESCI Ödülü”ne layık görüldü.



