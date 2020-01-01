Yeni neslin başarılı yönetmenlerinden Emir Mavitan’ın yönetmenliğini ve yapımcılığı üstlendiği ‘Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi’ (The Strange Story of Shining Pearl) Seattle International Fashion Film Festival ve UK Film Festival’lerinden sonra Sarejevo Fashion Film Festival’den de ödülle döndü!

Genç oyuncular Almila Ada ve Yağmur Ün ile Türk sinemasının usta isimleri Erhan Yazıcıoğlu ve Perihan Savaş’ın rol aldığı kısa filmin festival yolculuğu devam hız kesmeden devam edecek!

Paralel evrenlere geçiş kapısı oluşturan sihirli ve parlak bir inciye, kaybettikleri büyükannelerinden öğrendikleri bilgilerle ulaşmaya çalışan iki kız kardeşin hikayesini anlatan yönetmen Emir Mavitan imzalı Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi uluslararası arenada beğeni toplamaya devam ediyor.

Film, Seattle International Fashion Film Festival’inden ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Sinematografi’, UK Film Festival’den ‘En İyi Yönetmen’ ve Sarajevo Fashion Film Festival’den ‘En İyi Yönetmen’ ödülleri ile döndü! Festival yolculuğu hız kesmeden devam edecek filmin başrollerinde Almila Ada, Yağmur Ün, Erhan Yazıcoğlu ve Perihan Savaş yer alıyor. Vienna Independent Film Festival, Croatia Fashion Film Festival, LA Fashion ve London Fashion Film gibi festivallerin de ödül seçkisinde yer alan ve Haziran ayında California From Queen Palm International Film Festival'den ‘En iyi Kısa Film- Sinematografi’ ‘En İyi Kısa Film-Moda’ ve ‘En İyi Kısa Film-Müzik’ dallarında ödül alan film, gerçeküstü bir bakış açısını yalın ve masalsı bir dille seyirciye sunuyor.

Genç yönetmen Emir Mavitan imzası taşıyan film, Cage Bird Design'in meşhur incisinden ilhamını alıyor ve zaman, mekan, varoluş, gerçeklik gibi konulara farklı yaklaşımlar sunarken dram-fantastik temasıyla dikkat çekiyor.









Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi Fragman: