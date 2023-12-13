Şarkıcı Nilüfer'den 'Kızılcık Şerbeti' yorumu: Pinko bitti. Fragmanını gördünüz mü?

Gold Film imzalı 'Kızılcık Şerbeti', cuma akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Dizinin yılbaşı akşamı ekrana gelecek bölümüne konuk olmaya hazırlanan Ajda Pekkan’dan sonra pop müziğin efsane isimlerinden Nilüfer de “Kızılcık Şerbeti”nin hayranı çıktı. Şarkıcı ve söz yazarı Nilüfer, hafta sonu Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. Sanatçı seyircilerle Show TV ekranlarında yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisiyle ilgili sohbet etti.

"Pinko perişan, yazık ama aşk bu yapacak bir şey yok, değil mi?"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, konuyu Abdullah (Settar Tanrıöğen) karakterinin boşanmak istediği, 'Pinko' lakaplı eşi Pembe’ye (Sibel Taşçıoğlu) getiren Nilüfer, "Pinko, Pinko… Pinko bitti. Fragmanını gördünüz mü? Pinko perişan, yazık ama aşk bu yapacak bir şey yok, değil mi?" dedi.

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde bu cuma yine yer yerinden oynayacak. Abdullah’ın (Settar Tanrıöğen) eşi Pembe’den, Alev’in (Müjde Uzman) nişanlısı Rüzgâr’dan (Yiğit Kirazcı) ayrılması ortalığı sarsacak.

Kızılcık Şerbeti fragmanı