Korku filmleriyle büyük beğeni kazanan William Brent Bell’in yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Lauren Cohan, Rupert Evans, James Russell’ın yer aldığı “The Boy: Lanetli Çocuk” 8 Nisan’da vizyonda!

William Brent Bell imzalı, izleyiciyi sürekli şaşırtacak bir korku ve gerilim filmi olan “The Boy”, sorunlu geçmişinden uzaklaşıp yeni bir başlangıç yapmak isteyen genç Amerikalı bir kadının, ıssız bir İngiliz köyüne sığınmasını ancak kendini bir kâbusun içinde bulmasını konu alıyor.





Greta (Laura Cohan) 8 yaşında bir çocuğun bakıcılık görevini kabul ettiğinde, yaşı geçkin, tuhaf bir çiftin, gerçek çocukmuş gibi muamele ettiği bir oyuncak bebek olan Brahms'e bakması için kendisini işe aldığını öğrenince şoke olur. 20 yıl önce trajik bir şekilde kaybettikleri oğullarının yerine koydukları Brahms'in bakımı konusunda Greta'ya mutlaka uymak zorunda olduğu kapsamlı bir kural listesi verilir.

Greta kuralları boş verip, oralı bir marketin sahibi ve sevkiyatçısı olan Malcolm'la (Rupert Evans) flört etmeye başlar, ta ki bir dizi rahatsız edici ve açıklanamaz olay, onu bazı doğaüstü güçlerin devrede olduğuna ikna edene kadar. Korkutucu bir gizemin gitgide derinliklerine çekilen Greta, son ana kadar izleyicilerin tahminlerde bulunmasına yol açacak, merak uyandıran korkutucu bir finalle karşı karşıya kalacaktır.

8 Nisan'da vizyona girecek filmin künyesi şöyle;

Yönetmen: William Brent Bell

Yapımcılar: Roy Lee, Gary Lucchesi, Matt Berenson, Tom Rosenberg

Türü: Korku, Gerilim

Oyuncular: Lauren Cohan, Rupert Evans, James Russell