Savaş asla sessizce sona ermez!

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Bu hafta sinemalarda 5'i yerli 9 yeni film vizyona giriyor. "Savaş asla sessizce sona ermez" diyen Brad Pitt'in oynadığı "Fury" haftanın en iddialı yapımlarından! İşte 24 Ekim haftasının filmleri...

"Fury"

David Ayer'ın yönettiği ve Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman ile Michael Pena'ın oynadığı "Fury", dram ve aksiyon sahneleriyle dikkati çeken haftanın yabancı yapımlarından.



Klasik savaş filmlerinden farklı bir konuyu işleyen ve Nisan 1945'te geçen film özetle şöyle: "İttifak Devletleri Avrupa cephesinde son bir gayret gösterirken, Wardaddy adında bir çavuş, düşman hattı arkasında bir Sherman tanka ve beş kişilik ekibine komuta etmektedir. Sayıca ve silahça az olan, bir de çaylak askeri olan müfrezenin komutanı Wardaddy ve adamları, Nazi Almanyası'nda mücadele etmektedir."



"Aşkın Halleri"

James McAvoy ve Jessica Chastain'ın oynadığı "Aşkın Halleri", yazar ve yönetmen Ned Benson'ın, aşkı empati ve gerçekle birleştirdiği son filmi. Filmde; mutlu bir evlilikleri olan Conor (James McAvoy) ve Eleanor'un (Jessica Chastain) hayatı ve aşkı yeniden keşfetmelerindeki süreci anlatıyor.

Filmde, Oscar ödüllü William Hurt, 2 kez Oscar adaylığı bulunan Viola Davis ile Isabelle Huppert, Ciaran Hinds ve Bill Hader de yer alıyor.



"Ya Aşksa?"

İzleyicisiyle buluştuğu Toronto Film Festivali'nde olumlu eleştiriler alan Harry Potter'ın efsanevi yıldızı Daniel Radcliffe'in ilk romantik komedi filmi "Ya Aşksa?" sinemaseverlerle buluşuyor.



Michael Dowse'nın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini, Daniel Radcliffe ile senarist ve oyuncu Zoe Kazan paylaştı. Romantik komedi türündeki filmde, Radcliffe ve Kazan, birbirleri için kim olduklarını ve kim olabileceklerini anlamaya çalışan 20'li yaşlardaki iki genci canlandırıyor.



"Annabelle"

John R. Leonetti'nin yönettiği ve Annabelle Wallis, Ward Horton, Alfre Woodard ile Eric Ladin'in oynadığı "Annabelle", haftanın korku türündeki filmi. İlk olarak "Korku Seansı" filminde izleyicileri korkutan oyuncak bebek Annabelle'in asıl hikayesi bu filmde işlenecek.



"Birleşen Gönüller"

Hasan Kıraç'ın yönettiği ve Hande Soral, Serkan Şenalp, Atılgan Gümüş, Sema Çeyrekbaşı, Yağmur Kaşifoğlu ile Fikret Hakan'ın oynadığı "Birleşen Gönüller" seyirci ile buluşuyor.

Çekimleri Türkiye ve Bulgaristan'da yapılan, İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen filmde, yolları trajik bir şekilde ayrılan iki aşığın hikayesi ele alınıyor.



Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmin savaş sahneleri, Hollywood ABD dışındaki platolarından biri olan "Cehennem Melekleri", "Herkül", "300 Spartalı", "Conan" gibi filmlerin çekimlerinin yapıldığı NUBOYANA stüdyolarında gerçekleştirildi.



"Nergis Hanım"

Zerrin Sümer, Settar Tanrıöğen, Faruk Barman ile Begüm Akkaya'nın oynadığı "Nergis Hanım" filminin yönetmenliğini Görkem Şarkan yaptı. Dram türündeki film, alzheimer hastası annesine bakmak zorunda kalan ve annesinin bakımı için tüm hayallerini bir kenara bırakıp eve kapanan orta yaşlı bir adamın içinde bulunduğu zorlu durumu konu ediniyor.



33. İstanbul Film Festivali'nde "Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü"nün sahibi olan "Nergis Hanım", 21. Adana Altın Koza Film Festivali'nde de Begüm Akkaya'ya "Türkan Şoray

Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü"nü ve Settar Tanrıöğen'e "Jüri Özel Ödülü"nü kazandırdı.



"Kağıttan Kayıklar"

Murat Yaykın'ın yönetmenliğini yaptığı "Kağıttan Kayıklar" filminin oyuncu kadrosunda Medya Örmek, Kemal Ulusoy, Berfin Emektar, Hezil Alabık, Kazım Örmek, Durre Örmek, Mazlum Örmek, Azad Örmek gibi isimler yer aldı.



Dram türündeki filmde "Bu ülkeye barış gelene kadar Türkçe konuşmayacağım" diyen 14 yaşındaki Medya Örnek'in hayatı ele alınıyor.



"Sabit Kanca 2"

Alper Mestçi'nin yönettiği "Sabit Kanca"nın devam filminde İsmail Baki, Turabi Çamkıran, İrfan Aslanhan ile Damla Ersubaşı oynadı.Komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday filmde, Sabit Kanca'nın ev sahibi Rıfat Amca'nın yaşadıkları anlatılıyor.



"Delisin! Delisin!"

Yönetmenliğini Tolga Baş'ın üstlendiği komedi türündeki "Delisin! Delisin!" adlı film, akıl hastanesinde tanışan üç yakın arkadaşın komik maceralarını beyaz perdeye yansıtıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Çetin Altay, Turgut Tunçalp, Ender Gülçiçek, Ferzan Hekimoğlu, Arzu Yanardağ, Pascal Nouma ve Ufuk Karaali gibi isimler bulunuyor.



(AA)