Scandal'ın 4. sezonunda sürpriz isim!

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Ellen DeGeneres’in eşi Portia de Rossi, çok gizli bir rolde…

ABC kanalının en çok izlenen yapımlarından olan ve Altın Küre adaylığı bulunan Scandal dizisi; yeni sezon kadrosuna sürpriz bir ismi katmaya hazırlanıyor.



Arrested Development ve Nip/Tuck gibi yapımlardan aşina olduğumuz, komedyen Ellen DeGeneres’in eşi olarak da bilinen aktris Portia de Rossi; dizinin yeni sezonunda yer alacak. Haberi kendi Twitter hesabından duyuran DeGeneres, Rossi’nin rolünün “çok gizli” olduğunu belirtti. Şimdiye kadar Dan Bucatinsky, Kate Burton ve Joe Morton gibi konuk oyuncularına Emmy adaylığı getirmeyi başaran Scandal; bakalım Rossi’nin de yüzünü güldürmeyi başaracak mı…



Shonda Rhimes tarafından yaratılan ve Kerry Washington’ın başrolde yer aldığı politik drama Scandal; 4. sezonuyla 25 Eylül Perşembe akşamı dönüş yapacak.