Sean Bean beyaz cama geri dönüyor

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Game of Thrones efsanesinin yanı sıra Yüzüklerin Efendisi serisi, Truva, Büyük Hazine ve Sessiz Tepe gibi sayısız filmde rol alan aktör Sean Bean, küçük ekrana geri dönmeye hazırlanıyor

Casus kitaplarının usta yazarı Robert Littell'ın aynı isimli romanından uyarlanan yeni dizi Legends, bu yaz TNT ekranlarında başlıyor. Dizide Bean, her operasyon için kendini bambaşka kişiliklere sokabilen yetenekli FBI casusu Martin Odum’u canlandırıyor. Gizli bir görev esnasında gizemli bir yabancı Martin’e yaklaşır ve kendisinin aslında sandığı kişi olmadığını söyler. Kafası karışan Martin, gerçek kimliğinin peşine düşecektir.



İlk sezonu 13 bölüm olarak planlanan Legends’ın kadrosunda ayrıca Ali Larter, Morris Chestnut, Tina Majorino, Steve Harris, Amber Valletta ve Mason Cook gibi isimler yer alıyor. Homeland dizisini yaratan ekibin ellerinden çıkma dizide, showrunner görevini Fringe’den tanıdığımız David Wilcox üstleniyor.



Dizi İlk bölümüyle 13 Ağustos Çarşamba günü ekranlara gelecek.