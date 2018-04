Senin Hikayen

Tolga Örnek'ten gerçek bir hikaye; çünkü hepimizin hikayesi...

TAFF Pictures’ın sunduğu, yönetmen Tolga Örnek’in sıcak, samimi, herkese ait bir hikayeyi anlattığı yeni filmi “Senin Hikayen”; romantizmi, duygusallığı ve aile değerlerini buluşturan içtenliğiyle izleyicisini sarmaya hazırlanıyor! Bugün vizyona giren “Senin Hikayen”de başrolleri; Timuçin Esen, Selma Ergeç, Nevra Serezli ve Sait Genay paylaşıyor.



“Devrim Arabaları”, “Kaybedenler Kulübü”, “Labirent” gibi birçok başarılı filme imza atan Tolga Örnek; önceki filmlerinden farklı olarak bu defa daha da duygu odaklı, sahici ve günümüze ait bir hikaye ile izleyici karşısına çıkıyor. Hemen herkesin hayatında yaşadığı benzer sorunları, sorgulamaları, sahip olduğu değerleri gerçek ve yalın bir sinema diliyle aktaran “Senin Hikayen”; zaman zaman unutulan güçlü duygulara da dokunarak izleyen herkesi farklı bir noktadan yakalayacak.



Ailesine bağlı, gündelik sıkıntılarla enerjisini kaybetmeyen, eğlenceli biri olan Hakan (Timuçin Esen) ile daha gerçekçi, kuralcı ve özgür bir kadın olan Esra (Selma Ergeç); 30’lu yaşlarının ortalarında, kariyerlerine odaklanmış evli bir çifttir. Birbiriyle gayet iyi anlaşan bu çiftin kariyerleri de, 7 yıldır devam eden evlilikleri de bir dönüm noktasındadır; çocuk sahibi olma kararı... Karar aşamasında devreye bir de “babaanne” olmayı kafasına fena halde koymuş olan, Hakan’ın annesi Meral (Nevra Serezli) girer. Sakin, sevgi dolu ve mantıklı bir baba olan Orhan’ın (Sait Genay) tüm itirazlarına rağmen, çok sempatik ama baskın bir karakter olan Meral’in tatlı müdahaleleriyle durum, daha da karmaşık ve komik bir hal alır. Çocuk meselesini aile içinde gündemin ilk maddesine yerleştiren Meral’in acele etmesinin ne yazık ki çok önemli bir nedeni vardır. Ve beklenmedik bir anda hamilelik müjdesi gelir. Sevgi ve fedakarlığı, hayatının merkezine koyarak gerçek bir aile olabilen insanlar için her koşulda mutlu olmak hiç de zor değildir. Hele yeni bir hayat müjdesi onlara yepyeni ufuklar açmışken… Ancak maddi durum, anne-baba olma sorumluluğu, annenin durumu… Bir bebek bütün hayatları nasıl değiştirir?



“Senin Hikayen”de; Timuçin Esen, Selma Ergeç, Nevra Serezli ve Sait Genay başrolleri paylaşıyor. İdil Fırat, Başay Okay, Levent Can, Murat Serezli, Yeşim Ceren Bozoğlu, Şirin Kılavuz, Gözde Kocaoğlu ve Yeliz Orçin’in de rol aldığı filmde Cem Bender ve Tolga Örnek’in oğlu Derin Örnek de konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkıyorlar.



TAFF Pictures’ın sunduğu, Fono Film’in yapımcılığını üstlendiği “Senin Hikayen”; 27 Aralık 2013, Cuma günü beyazperdede sinemaseverlerle buluşacak.