'Sense8' in oyuncu kadrosu açıklandı!

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Netflix’te yayınlanacak yeni dizi Sense8 Wachowski kardeşlerin ilk televizyon dizisi olacak

Wachowski’lerin yapımcılığını ünlü programcı J. Michael Straczynski ile paylaşacağı dizinin oyuncu kadrosunda Tuppence Middleton, Daryl Hannah ve Naveen Andrews gibi isimler yer alıyor.



Dizi hakkında açıklamalar yapan Straczynski, Sense8‘in dünyanın çeşitli yerlerinde ölüm döşeğinde olan 8 kişinin bir şekilde birbirine bağlı olduğunu bulmasını konu edeceğini söyledi. Sense8′in 10 bölümden oluşacak ilk sezonunda rol alacak diğer isimlerse şöyle: Brian J. Smith, Aml Ameen, Freema Agyeman, Tena Desae, Doona Bae, Max Riemelt, Alfonso Herrera, Erendira Ibarra, Jamie Clayton, Miguel Silvestri ve Terrence Mann.