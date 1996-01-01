Yakışıklı oyuncuya en sevdiği filmleri sorduk.

YIL: 2003Ferzan Özpetek’in filmlerini üst üste izleyip kendisine hayran olmama sebep olan ilk film. Bir ‘duygu çıkmazı’ daha güzel işlenemezdi herhalde. Film müziklerini konservatuvardayken çok kez kullanmıştım.Yıl: 1996Romanını okuduktan sonra seyrettiğim ilk film. Ve bana bir dönem okuduğum her romandan sonra ‘keşke bunun da filmi olsa’ dedirten ama kendisi kadar güzeline denk gelemediğim bir kült film.Batman The Dark KnightYıl: 2008Heath Ledger’ın joker performansıyla oyunculuk dersi verdiği bir filmdir benim için. Kendisi en beğendiğim aktörlerden biriydi zaten. Keşke bu kadar erken veda etmeseydi hayata.