Şeref Meselesi ne zaman başlıyor?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Merakla beklenen dizi "Şeref Meselesi" yakında Kanal D'de başlıyor.

Yapımını D Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu ve kadrosunda Kerem Bürsin, Şükrü Özyıldız, Yasemin Allen, Şükran Ovalı, Burcu Biricik, Alma Terziç, Taner Turan, Uğur Uzunel, Baki Çiftçi, Kağan Uluca, Sezin Bozacı, Hakan Salınmış, Şebnem Doğruer, Ahmet Dizdaroğlu, Şerif Erol ve Tilbe Saran gibi isimlerin yer aldığı 'Şeref Meselesi' dizisi 23 Kasım Pazar günü, saat 20.00’de ilk bölümü ile ekrana gelecek!