Seti halk bastı!

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Mahsun Kırmızıgül'ün yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği 'Kadim Dostum' setini halk bastı.

Milliyet'in haberine göre; ‘Beyaz Melek’, ‘Güneşi Gördüm’ ve ‘New York’ta Beş Minare’ gibi toplumsal sorunları konu alan filmlere imza atan Kırmızıgül daha sonra ‘ Hayat Devam Ediyor’la dizi sektörüne giriş yapmıştı.



İlk dizisinden sonra ismi ‘Mardin İşi’ olarak açıklanan ancak daha sonra ‘Kadim Dostum’ olarak değiştirilen dizi için kolları sıvayan Kırmızıgül’ün setinde olay çıktı. Mardin’de dizinin çarşıda yapılan çekimlerini halk yanlış anlayınca ortalık karıştı. Dizinin geçen cuma günü çarşıda yapılan ve hareketli sahnelerin yer aldığı çekimleri halk yanlış anlayınca kavga çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine bir grup saldırgan set ekibine kadın erkek demeden saldırdı.



Olaylarda bir set çalışanının kolunun kırıldığı iddia edildi. Emniyet güçlerinin gelmesiyle ortalık yatışırken, olayların yanlış anlamadan dolayı çıktığı öğrenildi. Başrollerinde İlker Aksum, Damla Aslanalp, Murat Eken, Metin Yıldız, Cihat Tamer, Ünal Silver ve Eren Hacısalihoğlu’nun yer aldığı dizi yeni yayın döneminde Fox’ta ekrana gelecek.